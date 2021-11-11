John Arne Riise: Haaland'ı Premier Lig'de sadece Chelsea ve Manchester City transfer edebilir

Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın önümüzdeki sezon giyeceği forma merakla beklenirken, Norveç futbolunun Haaland öncesindeki en popüler ismi John Arne Riise vatandaşının geleceğini değerlendirdi. Riise, eski takımı Liverpool'un Haaland'ın transferini gerçekleştirebilecek mali güce sahip olmadığının altını çizdi.

Riise ne söyledi?

talkSport'a konuşan ve Haaland'ın Liverpool'da oynamasının tek yolunun yüksek maaş talebini düşürmek olacağını belirten Riise, Liverpool'un şampiyonluk yolundaki rakiplerinin bu transfer için daha avantajlı olduğunu söyledi:

"Premier Lig'de sadece Chelsea ve Manchester City'nin Haaland transferini gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Liverpool onun için gereken bonservis bedelini ödeyebilecek durumda olsa bile yüksek maaş beklentisi bu transferi imkansız kılıyor.

"Haaland'ın Liverpool için oynamasının tek yolu maaşında önemli bir indirim yapması olur ama menajerinin Mino Raiola olduğunu düşününce yazılan rakamlara baktığımızda İngiltere'de masaya oturabilecek sadece iki takım olduğunu söyleyebiliriz"

Sezona gollerle başladı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Haaland, bu sezon forma giydiği altı Bundesliga karşılaşmasında dokuz gol atarken üç de asist yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde iki maça çıkan 21 yaşındaki santrfor tek golünü Beşiktaş'a atmıştı. Futbol dünyasında önümüzdeki 15 yıla damga vurması beklenen yıldız oyuncu geçen sezon oynadığı 45 maçta 48 gol atmıştı.

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