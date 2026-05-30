Johan Derksen ve René van der Gijp, Ajax hakkında sert eleştirilerde bulundu: “Çılgınlık, Denetim Kurulu yine başarısız oldu!”

Vandaag Inside programında ortaya çıktığı üzere, Johan Derksen ve René van der Gijp, Míchel’in Ajax’a gelme olasılığı konusunda oldukça şüpheci. “Snor” lakaplı Derksen’e göre, teknik direktör Jordi Cruijff “tamamen kutsal” ilan edilmiş durumda ve kimse ona en ufak bir engel çıkarmıyor.

Míchel'in gelişi henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, Girona'dan ayrılacak olan teknik direktör, Ajax'ın yeni teknik direktörü olmak için en önde gelen aday konumunda. De Telegraaf'tan Mike Verweij'e göre, şu anda maaş ve teknik kadronun oluşumu konusunda görüşmeler devam ediyor.

Van der Gijp, Cruijff'in teknik direktörünü mutlaka İspanya'dan getirmek istemesini hiç anlamıyor. “Şu işi bu kadar zorlaştırma be. Şimdi İspanya ile küme düşen birini getirecekler. Orada onu isteyen kimse yok!”

Ardından iki daha iyi seçenekten bahsediyor. “Telstar’da bir tane, NEC’de bir tane var,” diyerek Anthony Correia ve Dick Schreuder’i kastediyor. İlki yazın FC Utrecht’te göreve başlayacak. “Onların stadyumları, oynadıkları keyifli futbol sayesinde dolup taşıyor. Ama onu istemiyorlar, bu çok kolay olur.”

“Hayır, Cruijff onları tanımıyor,” diye araya giriyor Derksen. “Şimdi İngilizce konuşmayan, sadece İspanyolca konuşan biri var. Saçmalık, tam anlamıyla saçmalık! Bu delilik. Ve Denetim Kurulu yine başarısız oluyor, her şeye izin veriyorlar.”

Derksen’e göre, müdahale etmeye cesaret edebilecek birine acil ihtiyaç var. Çünkü Jordi şimdi yine aziz ilan edildi. Her şeye o karar veriyor.”