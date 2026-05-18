Johan Derksen, Vandaag Inside programında yaptığı açıklamada, NOS Studio Voetbal'ın yayından kalkmasına hiç üzülmediğini belirtti. Pazar günü, bütçe kesintileri nedeniyle yayından kaldırılan kamu yayıncısının futbol programı son kez yayınlandı.

“Akşamları her zaman birkaç maç yayınlandığı için programı sevmiştim,” diyen René van der Gijp, Studio Voetbal'ı özleyeceğini kabul ediyor. “Zaten her şeyi izliyorum, o programı da izliyordum. Çok beğendiğimden değil, sadece biraz bilgi sahibi olmak için.”

Derksen ise çok daha eleştirel. “Afellay’den kurtulduğumuz için mutluyum, o berbat maçlar üzerine yarı bilimsel analizleriyle. Peter Bosz ona PSV’de bir şans verdi, ama şimdi dört ay sonra yeterince dominant olamadığı için istifa etti.”

Ibrahim Afellay’in PSV’den ayrılışı geçen hafta sonu şampiyon kulüp tarafından duyuruldu. Yardımcı antrenör, teknik kadro içindeki rolü konusunda baş antrenör Peter Bosz ile görüş ayrılığı yaşadı ve bunun üzerine işbirliğinin derhal sonlandırılmasına karar verildi.

“Hayır, çünkü mesleği henüz öğrenmesi gerekiyor,” diye Afellay hakkında söylenen Derksen devam ediyor. “Onunla ilgilenen hiçbir kulüp yoktu, Bosz ona bir şans verdi ve şimdi sözde yeteneklerinden yararlanılmadı…”

Derksen, Afellay'den tamamen bıkmış durumda. “Şimdi yine Dünya Kupası maçlarında yorumcu olacak. O zaman yine o delikanlıyla uğraşmak zorunda kalacağız. Bu arada, bütün akşam Pierre van Hooijdonk'u dinlemek de benim için tam bir işkence.”

Tina Nijkamp ise son olarak, Studio Voetbal’ın son yayınının birçok izleyici için “dikkat çekici” olduğunu belirtiyor. “Her izleyici, Rafael van der Vaart’ın masada fena halde sarhoş oturduğundan bahsediyordu. Söylenti buydu. Ama artık bitti, bu konuyu kapatalım.”