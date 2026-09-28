Johan Derksen, Mexx Meerdink ve Ruben van Bommel’den övgüyle söz etti. İkili, geçtiğimiz hafta Hollanda Milli Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Derksen’i fazlasıyla etkilediğini Groeten uit Grolloo podcastinde anlattı.

Meerdink, perşembe günü Almanya’ya karşı oynanan maçta (1-1), sakatlanan Brian Brobbey’nin yerine ilk yarıda oyuna girdi. Bu karşılaşmada gol atamadı. Pazar günü ise Sırbistan karşısında (1-2 galibiyet) ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı ve Hollanda’nın iki golünde de doğrudan pay sahibi oldu.

Van Bommel de perşembe günü sonradan oyuna girerek ilk kez forma giydi. Maçın sonlarına doğru yaptığı müthiş ortayla Cody Gakpo’nun 1-1’lik golünün asistini yaptı. Pazar günü ise son adı geçen oyuncu ilk yarıda oyundan çıkınca, Van Bommel bir kez daha sonradan oyuna girme fırsatı buldu.

Derksen, iki yetenekten de büyük övgüyle bahsetti. “Takımda bunu harika yapan iki genç çocuk var...”, diye söze başladı De Snor.

“O Mexx Meerdink var ya, tam soğukkanlı biri ve tam bir fırsat golcüsü. Onun sayesinde bu ülkede artık kimse Memphis’ten bir daha söz etmeyecek. Bu da tabii ki hoş bir şey.”

“Milli takım hocası için de öyle; artık Brezilya’dan gelen o kendini beğenmiş yıldızla buraya gelmesi için pazarlık etmek zorunda kalmazsın. Bir bakıyorsun yine hazır değil, bir bakıyorsun yarım hazır... Hollanda Milli Takımı bu iki çocukla gerçekten büyük ilerleme kaydetti.”

Meerdink ile Van Bommel bu hafta bunu muhtemelen iki kez daha gösterme şansı bulacak. Hollanda, ardından Yunanistan (perşembe) ve Sırbistan (pazar) ile karşı karşıya gelecek.