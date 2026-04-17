Johan Derksen: "Onun Ajax için kesinlikle uygun olmadığını düşünüyorum"

Johan Derksen, geçen yılın Ekim ayına kadar Endonezya milli takımının yardımcı antrenörlüğünü yapan Alex Pastoor'dan pek de hoşlanmıyor. "Vandaag Inside" programının düzenli konuğu olan Derksen'e göre, Kuzey Hollanda doğumlu Pastoor bir üst düzey kulüp için uygun değil.

"Bence kendisi Ajax'ın adaylarından biri olduğuna ikna olmuş durumda," diyor Derksen, cuma günü kulüpsüz Pastoor hakkındaki haberi böyle başlatıyor. "Bu çocuk böyle bir tip. Kendini çok beğeniyor."

"O zaman mutlu bir insansın, çünkü ben de öyleyim," diye esprili bir şekilde devam ediyor Derksen. Hemen ardından da şunu ekliyor: "Onu Ajax için kesinlikle uygun bulmuyorum."

Masadaki arkadaşı Nico Dijkshoorn, Pastoor'u şahsen tanıyor. "O benim bir arkadaşım. Ve ben bunu hiç tanımıyorum. Belki mesleki olarak öyle olabilir, ama bu kötü bir şey değil. Eğer büyük bir kulübe gitmeyi hedefliyorsan. Ama ben onu aslında futbol dünyasında tanıştığım en mütevazı adamlardan biri olarak görüyorum."

Derksen hemen bu konuya atladı: "O kadar mütevazı ki, burada barda otururken tek kelime etmedi. Neredeyse ağırladığımız en kötü konuktu."

"Sürekli konuşan kişinin kendisi olmadığına şaşırmıştı. Ama bazen bara, bazen de masaya geçiyoruz," diye sunucu Wilfred Genee talk şovun işleyişini açıklıyor.

"Ara sıra onunla bir bira içiyorum. O zaman onu çok ilginç bir misafir buluyorum. Bütün akşam futbol hakkında konuşmayan biri. Ayrıca esprili de," diye bitiriyor Dijkshoorn.