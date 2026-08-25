Johan Derksen, Vandaag Inside programında, Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak tanıtılması sonrası Nigel de Jong ve Clarence Seedorf'u sert sözlerle hedef aldı. Analist, İspanyol teknik adamın futbol geçmişine güvendiğini söylese de, KNVB'de teknik politikada rol alan isimler konusunda ciddi endişeler taşıyor.

Derksen, “Xavi'yi sempatik bir adam olarak görüyorum ve ona şüpheden uzak yaklaşmak gerekir, çünkü inanılmaz derecede iyi bir özgeçmişi var” diyerek başladı. “Bir oyuncu olarak ona futbolla ilgili hiçbir şey anlatmanız gerekmez. Bu hoşuma gidiyor ama etrafında dolaşan o iki yönetici bence son derece tehlikeli. Bunlardan birinde hiç personality yok: Nigel de Jong.”

De Jong, tanıtım sırasında önce KNVB'nin yürüttüğü arayış süreci hakkında uzun uzun konuştu ve bu sırada gözle görülür şekilde gergin bir görüntü verdi. Derksen, “O çocuk heyecandan taşıyor” dedi, ardından Seedorf'u da eleştirdi: “Bir de diğer ukala Seedorf var, aslında direktörün kendisi olması gerektiğini düşünüyor. Elbette ikinci adam olmayı hiç istemiyordur.”

Daha sonra René van der Gijp söze girerek tanıtım masasındaki tecrübe eksikliğine dikkat çekti. De Jong ve Xavi için “Masada iki çaylak var, değil mi Johan?” dedi. Derksen de bunu onaylayarak, “Evet, iki çaylak” yanıtını verdi.

Ardından analist, De Jong ve Seedorf'un mevcut pozisyonlarına nasıl geldikleri konusunda soru işaretleri dile getirdi. Derksen, “Bunlar hangi kritere göre bu göreve getirildi?” diye sordu. “De Jong hiçbir zaman bir kulüp çalıştırmadı, o zaman neden iyi bir sportif direktör olsun? Diğeri kulüpler çalıştırdı ama her yerde başarısız oldu. Şimdi de yeni milli takım hocasının kim olacağına onlar karar verecek.” Daha sonra Seedorf hakkında şunu da ekledi: “Tabii çok şey kazandı, bunu söylemeliyim. Ama teknik adam olarak her yerde başarısız oldu.”

De Jong'un basın toplantısı sırasında kendini ifade etme biçimi de Derksen'den pek takdir görmedi. Profesyonel futboldan sorumlu direktör, KNVB'nin Dünya Kupası değerlendirmesinin ardından dört adaya indiğini, sonrasında Pep Guardiola ile Arne Slot'un elendiğini ve nihayetinde Xavi'nin tercih edildiğini, Michael Reiziger'in ise kurum içi aday olduğunu anlattı. Derksen alaycı bir şekilde, “Muhtemelen topluluk önünde konuşma kursu almıştır” dedi. “Siyasi olarak çok doğru davranıyor ve bu görevin gereği bu sanıp kelimelerini dikkatle seçiyor. Ama o zaman personality sahibi olmazsın. Kendisine uymayan bir rol oynuyor.”

Van der Gijp ise özellikle adaylar arasında izlenen yolu dikkat çekici buldu. Eski futbolcu, “Guardiola ile başlıyorsun, sonra Slot'a gidiyorsun, ardından Reiziger'e gidiyorsun. Bu tuhaf değil mi?” dedi. Derksen ise Reiziger'i milli takım teknik direktörü yapma fikrini hatta “saçmalık” olarak nitelendirdi: “Daha önce hiçbir yerde sorumluluk üstlenmedi. Şimdi o zavallı çocuğun üstüne bütün Hollanda gelecek. Buna onlar (De Jong ve Seedorf, ed.) sebep oldu.”

Derksen'e göre Peter Bosz'un da KNVB'nin gündeminde çok daha belirgin bir şekilde yer alması gerekirdi. “Açıktı: Peter Bosz'u istemediler” diyen Derksen, bu tercihten de De Jong ile Seedorf'u sorumlu tuttu. “Peter Bosz tabii biraz futbol profesörü gibi biri ve bu herhalde onların tersine gitmiştir ama kendisi son derece uygundu, ayrıca yaşı ve tecrübesi de buna uygundu. Çok açık: onu düpedüz görmezden geldiler.”