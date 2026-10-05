Johan Derksen, Vandaag Inside programında yaptığı açıklamada Xavi Hernández’in Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilmesi konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi. De Snor’a göre, eve daha yakın çok daha mantıklı bir seçenek vardı.

Bununla Mark van Bommel’i kastediyor; Van Bommel artık Belçika Milli Takımı’nın teknik direktörü. 49 yaşındaki çalıştırıcı geçen yaz boştaydı, ancak KNVB’nin en güçlü adayları arasında yer almıyordu. Belçika’da ise Van Bommel’e büyük bir ilgi olduğu görülüyor.

“Mark van Bommel orada gayet beğeniliyor” diye söze başlayan Derksen, bunu yeniden canlanan Kevin De Bruyne’ye dayandırıyor. Belçikalıların yıldız ismi, geçen hafta ulusal medyada Van Bommel’in çalışma tarzından çok memnun olduğunu açıkça ortaya koydu.

Derksen, “Sonradan dönüp baktığında KNVB’nin neden onu almadığını soruyorsun” diye devam etti. “Sonra da bunu neden yapmadıklarına dair her zaman bir sürü gerekçeleri oluyor.”

Derksen, “Xavi bana çok dürüst bir adam gibi geliyor. İlk 11’i kimin yaptığını bilmiyorum ama muhtemelen oyuncuları daha tanımıyor bile” dedi ve Teun Koopmeiners’ı savunma hattında deneme fikrinin de Xavi’den çıktığını düşünemediğini belirtti.

Bu arada yayın sırasında Belçika, Fransa karşısında hâlâ 0-1 öndeydi. Sonuçta mücadele Fransızların lehine 4-1 sona erecekti.

Belçika, Uluslar Ligi A Grubu’nda dört maç sonunda altı puana sahip. Fransa 10 puanla lider, onu yedi puanla İtalya takip ediyor. İlk iki takım çeyrek finale yükseliyor. Bu nedenle gruptaki son iki maç Belçika için kritik önem taşıyor.