Çarşamba günü Vandaag Inside programında bir kez daha ortaya çıktığı üzere, 2026 Dünya Kupası öncesinde Hollanda milli takımına duyulan güven son derece düşük. Özellikle formda olmayan oyuncu sayısı endişe verici.

Salı akşamı Justin Kluivert, Ocak ayından bu yana ilk kez Bournemouth formasıyla sahaya çıktı, ancak Memphis Depay ve Jurriën Timber hala formda değiller. Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunu açıklamasına sadece bir hafta kaldı ve zaman daralıyor.

Buna ek olarak, diğer oyuncuların kulüplerinde sergilediği vasat performans da bir sorun teşkil ediyor. “Normalde Reijnders maçların dörtte üçünde oynar. Ancak herkes formda olduğunda, bir anda kadro dışı kalabilirsin. Manchester City'de oynuyorsan bu o kadar da garip değil,” diyor René van der Gijp.

Valentijn Driessen de, her zamanki gibi, pek iyimser değil. “İkinci turu geçerseniz, bu zaten çok iyi bir haber. Tüm bu durumu bir araya getirirseniz, durum gerçekten içler acısı. Kulüplerinde de hiçbir şey kazanmıyorlar.”

Derksen, Driessen ile aynı fikirde. “Liverpool’un o savunmacısını (Virgil van Dijk, ed.) ele alalım. O gerçekten hata üstüne hata yapıyor! Yaşın etkisi göstermeye başlıyor. Bu seviyede artık başa çıkabileceğini sanmıyorum.”

“Bunu bilemem,” diyor Van der Gijp, Van Dijk’i savunuyor. Böylece olumlu bir not da ekliyor. “Onlar küçük çocuklar değil. Carrick’i, Shearer’ı, Gerrard’ı dinlerseniz… O (Van Dijk, ed.), tüm zamanların en iyi stoperlerinden biri olarak görülüyor. Bu çok büyük bir başarı.”

Koeman, 27 Mayıs'ta 26 kişilik kadrosunu açıklayacak. Ardından Oranje, 3 Haziran'da De Kuip'te Cezayir ile veda maçı oynayacak. Daha sonra ABD'de Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapılacak ve ardından 14 Haziran Pazar günü Oranje, Japonya ile oynayacağı maçla Dünya Kupası'na başlayacak.