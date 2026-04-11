Johan Derksen, Hollanda milli takımının Dünya Kupası şansına pek güvenmiyor. Bu hafta, Alman ekonomist Joachim Klement’in bir veri modeli aracılığıyla Oranje’nin bu yaz Dünya Kupası’nı kazanacağını öngördüğü açıklandı, ancak Derksen buna hiç inanmıyor.

Klement, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen son üç Dünya Kupası'nın kazananlarını doğru tahmin etmişti. Ekonomist, bu yıl da kazananın kim olacağını bildiğini düşünüyor: Hollanda.

Vandaag Inside programında bu tahmin gündeme geldi. Ekonomist Jona van Loenen, “Oldukça akıllıca bir iş çıkarmış” diye açıklıyor. “Ekonominin büyüklüğüne, FIFA dünya sıralamasına ve oyuncuların değerine bakıyor.”

"Nüfus büyüklüğünü ve şans faktörünü de hesaba katıyor. Yani modeline pek çok faktörü dahil ediyor ve ardından bir tür simülasyon çalıştırıyor."

“Bunu binlerce kez yapıyor ve sonuçta Hollanda en sık çıkan ülke oluyor. Öyleyse umalım da haklı çıksın.”

René van der Gijp, Hollanda'nın özellikle üç ülkeden gelen ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacağını düşünüyor. “Bence en pahalı takımlar İspanya, Fransa ve İngiltere.”

Derksen ise bu konuda daha da az umutlu. “Şey, ben buna hiç inanmıyorum. Hayır, biz sadece vasat bir takımız,” diyor.