Johan Derksen, Joey Veerman’ın teknik direktör Xavi yönetiminde ciddi şekilde canlandığını görüyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ronald Koeman döneminde Hollanda Milli Takımı’nın planlarında artık yer almıyordu, ancak pazar günü sonunda yeniden bir kez ilk 11’de sahaya çıktı.

Koeman, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın ardından artık Veerman’a ihtiyaç duymadığına karar verdi. Orta saha oyuncusu, o tarihten bu yana bu milli maç dönemine kadar forma şansı bulamamıştı.

Xavi ise onu yeniden kadroya çağırma kararı aldı. Veerman, perşembe günü Almanya karşısında (1-1) oyuna sonradan girmişti, ancak pazar günü Sırbistan’a karşı alınan 1-2’lik galibiyette ilk 11’deydi.

Derksen, Groeten uit Grolloo adlı podcast’inde Veerman için övgü dolu sözler kullandı: “Bizim Volendamlı oyuncumuz, Koeman’la ciddi şekilde ters düşmüştü, şimdi Xavi yönetiminde iki kez oynadı ve Dortmund’da da şaşırtıcı derecede iyi performans gösteriyor.”

“Koeman’ın Veerman’a yönelik eleştirileri vardı. Ona uygun olmadığını düşünüyordu, ben de buna katılıyordum. Çünkü Veerman olağanüstü bir futbolcu, ama top kaybında savunmaya katkı vermiyor. O zaman da sahada 11’e karşı 10 oynuyorsunuz. Koeman buna sinir oluyordu. Ama şimdi bir bakıma Koeman’ın haksız olduğunu kanıtlıyor.”

Derksen, mevcut milli takım teknik direktörü hakkında da olumlu konuştu. “Xavi adına sevindim. Bence o, çok büyük bir geçmişe sahip ciddi bir futbol adamı ve kendini sunuş biçimiyle de rahatsız edici biri değil. Çok mütevazı bir beyefendi.”

“İlk hafta sonunu iyi geçirmesine sevindim. Almanya’ya karşı alınan 1-1’lik sonuç mükemmeldi. Sırbistan karşısında 1-2 kazanmak, aslında 1-5 olmalıydı. Ama buna takılmayalım. Hollanda Milli Takımı yeniden bir şeyler yansıtıyor. Yeniden daha iyiye gidiyor.”