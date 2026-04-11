Johan Derksen, Feyenoord'un acı bir karar verdiğini görüyor: "Bu, olabilecek en büyük fiyasko"

Johan Derksen, Casper van Eijck'in danışman olarak göreve getirilmesini Feyenoord'un sağlık ekibi için "olabilecek en büyük rezalet" olarak değerlendiriyor. Bunu Vandaag Inside programında dile getirdi.

Bu hafta 1908.nl, Van Eijck'in (69) tıbbi ekibi desteklemek üzere Feyenoord tarafından geri getirildiğini duyurdu. Umut, onun sakatlık dalgasını durdurmaya yardımcı olabileceği yönünde.

Feyenoord, tüm sezon boyunca ciddi sakatlıklarla boğuşuyor. Şu anda Thomas Beelen, Gernot Trauner, Bart Nieuwkoop, Sem Steijn, Leo Sauer, Gijs Smal ve Anel Ahmedhodzic gibi isimler sakatlar listesinde yer alıyor.

Derksen, Feyenoord'un Van Eijck'i atama kararını sorguluyor. “Casper yardıma çağrıldı. Ve bu, bir kulübün sağlık ekibi için en büyük başarısızlıktır. Ancak Casper'ın elbette hastanede doğrudan bağlantıları var. Oyuncuları uzmanlara yönlendirebilir.”

Van Eijck, Feyenoord'da yabancı bir isim değil. 2010 ile 2021 yılları arasında kulüp doktoru olarak görev yapmıştı. Rotterdam ekibindeki yeni rolü, esas olarak destekleyici nitelikte olacak. Bu, tıbbi kadroya tam olarak katılmayacağı ve büyük olasılıkla yedek kulübesinde de yer almayacağı anlamına geliyor.

Pazar günü Feyenoord, VriendenLoterij Eredivisie'de ikinci sıra için doğrudan bir mücadeleye girecek ve NEC'i ziyaret edecek. René van der Gijp, maçı kimin kazanacağına dair bir tahminde bulunmakta zorlanıyor.

“İşler ters de gidebilir. Skor 0-1 olursa ve NEC taraftarları çok hayal kırıklığına uğrarsa, bunu çok üzücü bulurum. Bu olabilir. Çünkü NEC'in şu anda şöyle düşündüğünü sanıyorum: 'Bu iş çorapta. Artık ters gidebilecek bir şey yok.' ”

Derksen de aynı şekilde düşünüyor. “Nijmegen'de kimse Feyenoord'un Nijmegen'de kazanacağını hesaba katmıyor. Ama bu gayet mümkün, çünkü NEC herkese yenilebilir. Ama umarım öyle olmaz,” diye bitiriyor De Snor.