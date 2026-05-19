Johan Derksen, Dick Advocaat'a ciddi bir suçlamada bulundu: "İyi bilgilendirilmiş kaynaklardan duyduğuma göre..."

Hikaye geniş çapta yayıldı: Curaçao'nun Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından Advocaat, ailevi nedenlerden dolayı ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek final turnuvasında takımı çalıştıramayacağını açıkladı.

Fred Rutten bayrağı devraldı ve Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü olacaktı. Ancak kısa süre önce bu görevden vazgeçtiğini açıkladı. Dışarıdan pozisyonuna gelen baskı nedeniyle, ona göre artık 'verimli bir çalışma ortamı' kalmamıştı.

Derksen, Advocaat'ı oldukça suçluyor. “Elimizde hiçbir argüman olmadan onu destekleyerek gazetecilik açısından büyük hatalar yaptık,” diyerek başlangıçta pişmanlığını dile getiriyor. “Bunu sadece onu sevdiğimiz için yaptık. Bu hataydı.”

Ardından Advocaat hakkında öfkeli sözler geliyor. “Şimdi bir basın toplantısı yapıldı ve tabii ki o olay soruldu. O da bunu üstünden atmak istiyor ve şöyle diyor: Artık geriye bakmıyorum, sadece ileriye bakıyorum. Ama Dick Advocaat, Heintjes David tavırlarıyla Fred Rutten’e ciddi zarar verdi.”

"Advocaat o takımı iki kez yüzüstü bıraktı," diyor Derksen ve ardından ciddi bir suçlamada bulunuyor. "Acil durum her zaman ciddi ailevi sorunlar olarak gösterildi. İyi bilgilendirilmiş kaynaklardan duyduğuma göre durum o kadar da kötü değilmiş. Bu, üzücü ailevi sorunlardan çok vatan hasretiyle ilgiliymiş."

“Ve sakinleştiğinde yine işe karışmak istiyor ve evinde insanları ikna etmeye çalışıyor. Kamuoyu o zaman tersine dönüyor ve Fred’i kovmaya başlıyorlar. Dick ise bu konuda hiçbir açıklama yapmak istemiyor. Bence skandal bir davranış sergiledi!” diye haykırıyor Derksen.

“Tabii ki, başkan ve herkes bu işe karışmış. Ama sorumlu olan kişi Dick! O iki kez kaçtı ve Fred görevi devraldı. O zaman bunu kabullenmelisin ve Fred’in kovulması ve kendi istediğini elde etmesi için perde arkasında iş çevirmemelisin.”

“Dick Advocaat’tan bu davranış beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı!”, diyor Derksen hayal kırıklığıyla, ki o sadece Kees Jansma’ya saygı duyuyor. Curaçao’nun basın sorumlusu, Rutten’in ayrılışıyla ilgili gelişmelere katılmadığı için görevinden ayrıldı. “Doğru davranan tek kişi Jansma, çünkü insanlara böyle davranıyorsan, bununla hiçbir ilgisi olmak istemezsin.