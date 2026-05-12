Johan Derksen, Michiel Kramer’in kariyerine saygı duyuyor. 37 yaşındaki forvet, geçtiğimiz hafta sonu futbol hayatının son maçına çıktı ve maçın ardından duygularına hakim olamadı.

Kramer ve RKC için cumartesi akşamı yükselme hayali sona erdi. Willem II, iki maçta Waalwijk ekibinden biraz daha güçlü olduğunu gösterdi ve maçın ardından forvet gözyaşlarını tutamadı.

"Duygularım beni biraz alt üst etti," dedi maçtan sonra. "Artık bitti dostum. Ve gözyaşlarımdan hiç utanmıyorum, çünkü sonuçta bu, benim için çok gurur verici bir şey."

"Geriye dönüp baktığımda çok güzel bir kariyerim olduğunu görüyorum, gerçi bunu iki hafta daha uzatmak isterdim. Ama sadece gurur duyabilirim. Ailemle, kız kardeşimle gurur duyuyorum...", diyen Kramer, bu sırada gözleri doldu. "Çocuklarımla, aslında ilk günden beri beni destekleyen herkesle gurur duyuyorum."

Derksen, Salı akşamı Vandaag Inside programında Kramer’in kariyerini değerlendirdi. “Büyük bir futbolcu değildi, ama ilginç bir insan,” diyor De Snor. “Asla lafını esirgemezdi.”

"Yedek olarak oyuna girdiğinde, bir şeyler zorlayabilme yeteneği vardı. Eredivisie'de 150 (87, ed.) gol attı ve sadece kroketli sandviç yiyen adam olarak hatırlanıyor," diye Feyenoord oyuncusu olduğu dönemdeki o olaya atıfta bulunuyor. "Bu da acı verici."

René van der Gijp'e göre Kramer, "Wout Weghorst'un kötü versiyonu". "Weghorst'u belki de daha kötü hale getirdiğimizi de unutmamak lazım. Erik ten Hag olmasaydı Manchester United'da oynamayacağını biliyorum, ama yine de orada oynadı."