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Dünya şampiyonu teknik direktör Löw, üç Dünya Kupası'na dönüp kendisini en çok zorlayan kadro kararlarını anlattı.

Löw, 2010'da Güney Afrika'daki Dünya Kupası için Almanya'nın hücum hattında birçok seçenek arasından seçim yapmak zorundaydı. Bugün 66 yaşında olan teknik direktör, sonunda Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose, Mario Gomez, Cacau ve Stefan Kießling'i tercih etti. Kevin Kuranyi ise kariyerinin kişisel açıdan en iyi sezonunu geçirmesine rağmen kadro dışında kaldı. Kuranyi, Dünya Kupası öncesindeki o sezonda FC Schalke 04 formasıyla 18 gol ve sekiz asist kaydetmişti ancak bu performans turnuva kadrosuna girmesine yetmedi.

Löw, Sport Bild'e yaptığı açıklamada, "Bunun onun için öyle büyük bir hayal kırıklığı olduğunu hissettim ki sanki bütün dünyası başına yıkılıyordu" dedi. Kuranyi, Almanya adına son kez 2008'de oynamıştı. Bugün 44 yaşında olan eski futbolcunun toplam 52 A millî maçı ve 19 golü bulunuyor.

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2014: Per Mertesacker ilk 11'deki yerini kaybetti

2014'te Brezilya'daki en zor karar, turnuva sırasında geldi. Cezayir'e karşı alınan dramatik son 16 turu galibiyeti de dahil olmak üzere o maça kadar ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Per Mertesacker, kendisini bir anda yedek kulübesinde buldu. Sonrasında Dünya Kupası zaferine giden yolda stoper ikilisini Mats Hummels ile Jerome Boateng oluşturdu.

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Löw, "Çeyrek finalde böylesine önemli bir maçta Per'i ilk etapta yedek kulübesine çekme kararı onun için zordu" diye hatırladı. Bu kararın kendisini de "yıprattığını" söyledi.

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2018 Dünya Kupası: Marc-Andre ter Stegen, Manuel Neuer ile rekabeti kaybetti

Löw, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası öncesinde kaleci konusundaki kararını "aldığımız en zor kararlardan biri" olarak nitelendirdi. Manuel Neuer'i sekiz aylık sakatlık arasına rağmen birinci kaleci yapan Löw, FC Bayern kalecisinin dönüşüyle Marc-Andre ter Stegen'i yeniden yedek kulübesine çekti.

"Beni en çok 2018'deki karar etkiledi", diyen ter Stegen, 2025'te Neuer'le rekabetini değerlendirmişti . Neuer'in geçen yaz Dünya Kupası'nın ardından emekli olmasıyla ter Stegen, Jürgen Klopp dönemine birinci kaleci olarak başladı.

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Löw, 2018'e dönüp bakarken "Marc bunu elbette fazlasıyla hak etmişti" dedi. "Böyle bir kararı ona bildirmek benim de yüreğimi sızlattı."

Almanya, 2018'de son şampiyon olarak katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elenmesinin ardından Löw'ün Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü 15 yıl sonra sona erdi. Löw, Almanya'nın başında birinci sorumlu olarak çıktığı 198 maçın 126'sını kazandı. Bunlar arasında, 2014 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı uzatmalar sonunda alınan 1-0'lık galibiyet de vardı.