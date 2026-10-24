Futbol dünyası, eski Barcelona ve AC Milan yıldızı Ronaldinho'nun İtalya'da profesyonel futbola dönmeye hazırlanmasıyla birçok kişinin imkânsız sandığı bir ana tanıklık edecek. Son kez rekabetçi bir maça çıkmasının üzerinden on yılı aşkın süre geçen Brezilyalı efsanenin, üçüncü ligde sürpriz bir şekilde yeniden sahaya çıkacağı resmen kesinleşti.

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Brezilyalı futbol ikonunun görkemli dönüşü

46 yaşındaki yıldız, 15 Kasım'da Ravenna formasıyla resmî olarak sahaya çıkacak ve merakla beklenen derbide yerel rakip Forlì ile karşılaşacak. Bu mücadele, 2015'te Fluminense'den ayrılmasından bu yana ilk resmî maçı olacak ve profesyonel futbola verdiği 11 yıllık arayı sona erdirecek.

Ravenna, 2005 Ballon d'Or ödülünün sahibini haziran ayında sürpriz bir hamleyle kadrosuna kattı ve İtalya'nın alt liglerinde büyük yankı uyandırdı. Ancak Dünya Kupası şampiyonu, Miami'deki ilk duyurunun ardından ağustos ayında Marina di Ravenna'da sahilde düzenlenen tanıtım törenine katılmakla yetindi; Serie C ekibinin formasını henüz bir maçta giymedi.

‘Büyünün dönüşü’

Maçın tarihini doğrulayan kulüp, resmî açıklamasında bu anın önemini vurguladı: “[Bu,] tüm dünyanın gözlerini Stadio Bruno Benelli'ye çevirecek bir etkinlik. Futbol dünyasının tamamı bunun gerçek olamayacak kadar güzel olduğunu düşündü. Oysa şimdi büyük bir dönüşü resmen doğrulayabiliyoruz: Büyünün, gülümsemenin ve hangi takımı tuttuklarından bağımsız olarak nesiller boyunca taraftarları büyüleyen bir yeteneğin dönüşünü.”

İtalyan ekibi, yıldızın ses getiren gelişinden bu yana yaşananları da değerlendirdi. Açıklama şöyle devam etti: “Miami'deki duyurudan ... Marina di Ravenna'da sahilde taraftarların gösterdiği sıcak karşılamaya kadar, heyecan, merak ve inanmama duygusuyla beslenen beklenti giderek arttı.”

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“Taraftarların hayal gücünü harekete geçiren ve İtalya sınırlarının çok ötesinde tartışma yaratan Başkan Cipriani'nin vizyonunun artık somut bir tarihi var. Ronaldinho, Benelli'de oynayacak ve şaşırtmaktan hiç vazgeçmeyen bir hikâyede yeni bir sayfa açacak.”

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Saf bir neşe mirası

Üçüncü lige transferi, Ronaldinho'nun 2008 ile 2011 arasında AC Milan'da geçirdiği başarılı üç yılın ardından İtalyan futbolundaki ikinci dönemi olacak. Kupalarla dolu kariyerinde Paris Saint-Germain ve Barcelona'da üstünlük kurduğu dönemler de bulunan Ronaldinho'nun etkisinin, Ravenna yönetimine göre kazandığı kupaların çok ötesine uzanıyor.

Kulüp, dünya çapındaki benzersiz etkisini şu sözlerle anlattı: “Bazı futbolcular kazandıklarıyla, bazılarıysa insanlara neler hissettirdikleriyle de hatırlanır. Ronaldinho, beklenmedik bir hareketle, yaratıcılıkla parladığı bir anla, stadyumlar ve nesiller arasında bağ kuran bir gülümsemeyle futbolu saf bir neşeye dönüştürebilen o nadir şampiyonlardan biri.”

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Serie C'nin üst sıralarındaki Ravenna'yı derbi bekliyor





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Ravenna, Serie C'nin coğrafi olarak ayrılmış gruplarından kendi grubunda şu anda ikinci sırada. Ronaldinho gibi bir oyuncunun katılması, kulübe saha içinde ve dışında büyük bir güç katabilir. Cipriani restoran imparatorluğunun başındaki kulüp başkanı Ignazio Cipriani, en büyük hayalini kamuoyuyla paylaştı: Brezilyalı yıldızın görkemli kariyerinin son golünü Ravenna formasıyla atmasını görmek.

Şimdi tüm gözler, Forlì ile oynanacak derbi için Stadio Bruno Benelli'ye çevrilmiş durumda. Ravenna, yaklaşan karşılaşmayı şöyle özetledi: “Bekleyiş neredeyse sona erdi. Büyü sahalara geri dönüyor.”