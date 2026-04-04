Joey Veerman, yakın arkadaşı Jerdy Schouten'in ciddi görünen sakatlığından dolayı üzüldü

Jerdy Schouten'in görünüşte ciddi olan diz sakatlığı, yakın arkadaşı ve takım arkadaşı Joey Veerman'ı derinden etkiledi. PSV'nin FC Utrecht'i 4-3 mağlup ettiği maçın ardından, orta saha oyuncusunda kutlama havasından eser yok. Veerman, ESPN'e verdiği demeçte Schouten'in sakatlığını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Philips Stadyumu'ndaki maçın ikinci yarısında, Schouten, Utrecht'in forveti Yoann Cathline ile görünüşte zararsız bir mücadelede sakatlandı. Schouten, sağ bacağıyla talihsiz bir şekilde yere düştü ve dizinde bir sorun olduğunu hemen hissetti.

Schouten ellerini gözlerinin önüne götürdü ve yanına koşan sağlık ekibine durumun ciddi olduğunu doğruladı. PSV oyuncusu sedyeyle sahadan taşındı. İki aydan fazla bir süre sonra başlayacak olan Dünya Kupası, 17 kez milli olan oyuncu için artık çok uzak görünüyor.

"Korkunç," diye başlıyor Veerman, muhabir Milan van Dongen ile yaptığı sohbette. "O benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Umarım durum o kadar da kötü değildir, ama acı çekiyordu. Kutlama yapıyorsun, ama her seferinde bu durum aklının bir köşesinde duruyor."

PSV, uzatmalarda Couhaib Driouech'in attığı galibiyet golüyle, adeta bir rollercoaster gibi geçen maçta Utrecht'i 4-3 yendi. En yakın takipçisi Feyenoord pazar günü FC Volendam'ı yenemezse, PSV resmi olarak 27. kez Hollanda'nın şampiyonu olabilir.

"Ne kadar aptalca gelse de, onun da kutlama konvoyuna katılmasını umuyorum," diyen Veerman da, Dünya Kupası'nın Schouten için ulaşılabilir bir hedef olmadığını düşünüyor gibi görünüyor. "Çünkü aksi takdirde arkadaşını özlersin. Bu da gerçekten berbat bir durum."

Schouten, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın Dünya Kupası kadrosunda yerini neredeyse garantilemiş görünüyordu; Koeman, onu son milli maç döneminde iki kez sahaya sürmüştü. Norveç maçında dokuz dakika oynadıktan sonra, PSV'li oyuncu birkaç gün sonra Ekvador maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı.