Borussia Dortmund, cumartesi öğleden sonra bu Bundesliga sezonundaki üçüncü maçını da kazandı. Niko Kovac’ın ekibi, sahasında yeni yükselen SC Paderborn 07’yi eski PSV’li Fábio Silva ile Felix Nmecha’nın (iki gol) golleriyle 3-0 mağlup etti.

Joey Veerman, Dortmund adına ilk 11’de yer aldı. Hollandalı orta saha oyuncusu için bu, kısa süre önce HEBC Hamburg’a (Almanya Kupası) ve Villarreal’e (Şampiyonlar Ligi) karşı da maça ilk 11’de başlamasının ardından Bundesliga’daki ilk ilk 11 deneyimi oldu.

Ev sahibi ekip henüz beşinci dakikada öne geçti. Fábio Silva savunma arkasına gönderildi, kaleci Nahuel Noll’u geçti ve topu ağlara yollayarak skoru 1-0 yaptı.

Dortmund daha sonra Veerman (Noll kurtardı) ve Jobe Bellingham’la (az farkla dışarı) ikinci gole yaklaştı, Paderborn adına ise Laurin Curda topu sert bir şekilde yan ağlara gönderdi.

İlk yarının sonlarına doğru Serhou Guirassy iki kez gol attığını sandı: önce aşırtma bir vuruşla, kısa süre sonra da kafayla. Ancak iki gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İkinci yarıda da üstün olan taraf Dortmund’du. Ethan Nwaneri, Bellingham ve Guirassy farkı ikiye çıkarma fırsatlarını değerlendiremedi, ancak Paderborn öteki kalede buna pek karşılık veremedi.

Oyuna sonradan giren Nmecha, bitime on dakika kala şık bir çalım ve uzak köşeye yaptığı vuruşun ardından skoru 2-0’a getirdi. Marcel Sabitzer birkaç dakika sonra direğe takıldı. Ancak 3-0 da geldi: Nmecha, muhteşem bir röveşatayla maçın 3-0’lık skorunu belirledi.