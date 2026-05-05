Joey Veerman PSV'den ayrılacak: kulübe bu tutarı kazandırması gerekiyor

Voetbal International'ın Salı günü yazdığına göre, Joey Veerman PSV'deki son aylarını geçiriyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eindhoven'ın şampiyonu takımdan yaklaşık 20 milyon euroya ayrılabilir.

Kulüp gözlemcisi Tim Reedijk'e göre Veerman'ın isteği net. “Tekrar bir ilk beş liginde oynamayı umuyor ve geçen kış Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu birçok kulübün kendisine somut tekliflerde bulunmasının ardından, önümüzdeki yaz transfer için en uygun zaman gibi görünüyor.”

"Veerman ile sözleşme anlaşmaları yapıldı ve bu nedenle PSV, sözleşmesinde belirtilen tutarlardan daha yüksek bir rakam talep edemez. Bu tutar muhtemelen 20 milyon euro civarında," diyor Reedijk.

Veerman'ın PSV ile olan sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre Volendamlı oyuncunun değeri 27 milyon euro.

PSV, Veerman'ı 2022 yılında sc Heerenveen'den 6 milyon euroya transfer etmişti. Eindhoven kulübüyle sekiz Hollanda şampiyonluğu kazandı.

Veerman şu ana kadar PSV formasıyla 195 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 31 gol attı ve 67 asist yaptı.

Reedijk, teknik direktör Earnest Stewart'ın göreve başlayacağını yazıyor. "PSV, her halükarda birkaç orta saha oyuncusu için transfer pazarına girmeli. Veerman ve Saibari, normalde bir transferle yerleri doldurulacak oyuncular."