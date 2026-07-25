Joey Veerman, Ronald Koeman’ın ayrılığının ardından Hollanda Milli Takımı’nda yeni bir şans almayı umuyor. PSV’li orta saha oyuncusu bunu Eindhovens Dagblad gazetesine anlattı.

Geçtiğimiz dönemde Veerman, teknik direktörün karakteri hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmasının ardından Koeman’la anlaşmazlık yaşamıştı. Bunun üzerine Veerman, Koeman’ın kendisini “artık aramasına gerek olmadığını” söylemişti. Başarısız geçen Dünya Kupası’nın ardından Koeman artık görevden ayrıldı ve Hollanda Futbol Federasyonu yeni bir milli takım teknik direktörü arıyor.

Veerman, “Orada olmamam zaten üzücüydü, ama özellikle bana az çok sunulan gerekçeyi tuhaf buldum” dedi. “Bir oyuncuyu bazı özelliklerden yoksun olduğu için seçmezsiniz, buna tamam derim. Benim durumumda mesele böyle görünmüyordu ama belki de ben yanılıyorumdur.”

“Maçları arkadaşlarımla birlikte barda izledim ve güzeldi. Takla da atsanız, başka türlü de baksanız ben orada değildim. Herkese başarı diledim ve örneğin Guus’la (Til, ed.) düzenli olarak görüştüm. Kaybetmelerini ummak benim karakterimde yok.”

Veerman, “Tabii ki hayır” diye vurguladı. “Hollanda’nın turnuvaya erkenden veda etmesine çok üzüldüm. Ertesi gün PSV’de yeniden antrenmanlara başladık, bu da güzel bir kafa dağıtma oldu.”

Veerman, yeni milli takım teknik direktörü konusunda bir tercihi olduğunu da ortaya koydu. “Arne Slot’un bu göreve gelmesi güzel olurdu” dedi. “Daha önce PSV de benim için devreye girdiğinde beni Feyenoord’a getirmek istemişti.”

“Peter Bosz da çok iyi bir tercih olurdu ama PSV’de sözleşmesini uzatmasını anlayabiliyorum. Rekorlarla çok ilgileniyor ve artık onları kırabilir. Üst üste üç kez şampiyon olmak az şey değil.”

Şu anda Hollanda Futbol Federasyonu’nun Slot’la bir iş birliği konusunda görüştüğü belirtiliyor. Ancak henüz bir anlaşma yok: özellikle sözleşme süresi, müzakerelerde sorun yaratıyor gibi görünüyor.