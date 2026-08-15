Joey Veerman’ın PSV’den ayrılma ihtimali artıyor: dev kulüp giderek daha fazla ikna oluyor

Joey Veerman’ın bu sezon da PSV’de kalma ihtimali giderek azalıyor gibi görünüyor. Voetbal International, uzun süredir ilgi gösteren Borussia Dortmund’un, uzun zamandır ayrılmak isteyen orta saha oyuncusuna giderek daha fazla ikna olduğunu biliyor.

Veerman, Ocak 2022’den bu yana PSV forması giyiyor ve bu süreçte büyük başarılar elde etti. Son üç sezonda Hollanda şampiyonu oldu, iki kez Hollanda Kupası’nı, üç kez de Johan Cruijff Kalkanı’nı kazandı.

Artık 27 yaşında olan Veerman, son sezonlarda iyi bir adım atmak istediğini hiç gizlemedi, ancak örneğin Fenerbahçe’ye transferi son anda gerçekleşmedi.

Veerman her zaman bir sonraki adım olarak LaLiga veya Serie A’yı tercih ettiğini dile getirdi. Ancak Dortmund ile, potansiyel yeni kulüpler listesindeki son derece cazip bir seçeneği de ekleme fırsatı buldu.

Bu hafta Dortmund’un Veerman’ı ciddi bir seçenek olarak gördüğü zaten ortaya çıkmıştı. Ayrıca Veerman’ın Haziran 2028 ortasına kadar süren sözleşmesinde, yaklaşık 20 milyon avro karşılığında ayrılabileceğini belirleyen bir madde bulunduğu da netlik kazandı.

Ancak bu madde, VI’nın bildirdiğine göre ‘20 Ağustos civarında’ sona eriyor ve dolayısıyla geleceği hakkında kısa süre içinde netlik sağlanacak. Haftalık dergi, “Artık birden fazla kaynak Dortmund’un Veerman konusunda ikna olduğunu doğruluyor” diye yazdı.

“İlgi son derece ciddi. (Teknik direktör, notu düşülmüştür) Niko Kovac, Hollandalı oyuncunun takımını güçlendirmesi yönündeki arzusunu kulüp içinde dile getirdi. Alman kaynaklar, Hırvat teknik adamın, Dortmund’un bu yaz şu ana kadar yalnızca 20 yaş altı oyuncular almasının ardından tecrübe sahibi bir orta saha aradığını bildiriyor.”

Dortmund, bu transfer döneminde şu ana kadar Konstantinos Karetsas (18, KRC Genk), Joane Gadou (19, Red Bull Salzburg), Kauã Prates (18, Cruzeiro) ve Justin Lerma’yı (18, Independiente del Valle) kadrosuna kattı.

“Kovac, doğrudan katkı verecek bir oyun kurucu istiyor. Veerman’ı da böyle değerlendiriyor. Özellikle Veerman’ın, vuruşlarıyla Dortmund’un hücum hattındaki hızlı koşucuları besleyebilen pas yeteneği, en büyük artılarından biri.”

Veerman’ın duran topları da Alman devinde önemli artılar olarak görülüyor. Oyunundaki daha zayıf savunma yönleri ise Kovac’ın sistemindeki üç stoper sayesinde ayrıca maskelenebilir.

“Kovac’ın yanı sıra sportif direktör Nils-Ole Book da Veerman’ın büyük bir hayranı. İkili, Hollandalı oyuncunun Signal Iduna Park’a getirilmesinden yana olduklarını kulüp içinde artık dile getirdi” denildi Voetbal International tarafından.

Cumartesi günü, AS Roma ile oynanacak hazırlık maçı civarında kulübün ‘Veerman’ konusunu muhtemelen bir kez daha gündeme getirmesi bekleniyor. Eğer yönetici Lars Ricken da yeşil ışık yakarsa, kulübün Veerman’ı da ikna etmesi gerekecek. PSV’li oyuncu cumartesi günü Excelsior karşısında ilk 11’de başlayacak.