Borussia Dortmund, Werder Bremen karşısında 2-0’lık üstünlüğünü neredeyse inanılmaz bir şekilde koruyamadı. Teknik direktör Niko Kovac’ın ekibi bitime on dakika kala öne geçti ve kısa süre sonra Joey Veerman’ın asistiyle skoru 2-0 yaptı. Maçın sonlarına doğru Ludovit Reis farkı bire indirdi, ardından Veerman’ın uzatma dakikalarında yaptığı dikkatsiz faul Niclas Füllkrug’un beraberlik golünün önünü açtı: 2-2.

Dortmund’da Veerman yedek başladı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, bitime yirmi dakika kala Jobe Bellingham’ın yerine oyuna girdi. Werder’de ise Hollandalılar Youri Regeer ile Reis orta sahadaki kontrol görevini üstlendi.

İlk yarıda net fırsatlar son derece azdı. Ancak devre arasına doğru Signal Iduna Park’taki taraftarlar açılış golünü gerçekten hayal etmeye başladı, fakat Marcel Sabitzer’in serbest vuruşu direğe çarptı ve forvet Maximilian Beier de yakın mesafeden kaleci Karl Hein’i geçemedi.

Hein, ikinci yarıda da Serhou Guirassy, Nico Schlotterbeck ve Ethan Nwaneri’nin denemelerinde yaptığı kurtarışlarla Dortmund’u frustrasyona uğratmayı sürdürdü. Werder de eski Dortmund forveti Füllkrug ile golü bulabilirdi, ancak oyuncu topu Gregor Kobel’in uzattığı bacağının yanından geçiremedi.

Dortmund, bitime on dakika kala sonunda kilidi açtı. Oyuna sonradan giren Konstantinos Karetsas topu harika şekilde Guirassy’nin önüne bıraktı, Guirassy de eski PSV’li Fábio Silva’ya çıkardı. Portekizlinin seken şutu Daniel Svensson’un dokunuşuyla ağlara gitti: 1-0.

Kilit açılmıştı ve büyük ölçüde Veerman sayesinde Dortmund farkı 2-0’a çıkardı. Eski PSV’li oyuncu, kullandığı köşe vuruşunu arka direkte Schlotterbeck’in kafasına adeta bıraktı ve bu gol maçın sonucunu belirleyecek gibi görünüyordu. Bu, Veerman’ın Bundesliga’daki ilk asisti oldu.

Yine de Dortmund maçı tamamen elinden kaçırdı. Dortmund, Reis’e fazla alan verdi ve Haarlemli oyuncunun topu direğin içinden ağlara gönderişini izlemek zorunda kaldı. Maça altı dakika eklendi ve beraberlik golünü tam da Füllkrug attı.

Veerman, Mitchell Weiser’a yaptığı geç müdahale nedeniyle kaleye yaklaşık 23 metre mesafede tehlikeli bir noktadan serbest vuruşa sebep oldu ve ayrıca sarı kart gördü. Marco Grüll ortasını boştaki Füllkrug’a gönderdi, o da kafayla topu ağlara yollayıp eski kulübüne karşı büyük sevinç yaşadı: 2-2.



