Joey Veerman, Hollanda takımındaki takım arkadaşına büyük bir övgüde bulundu: "Bu konuda onun gibisi yok"

Joey Veerman, Sırbistan - Hollanda maçının ardından Vandaag Inside'dan Noa Vahle ile konuştu. Orada Hollanda Milli Takımı'ndan bir takım arkadaşını üstün özellikleri nedeniyle övdü.

Vahle, Volendamlı oyuncunun geçen yaz Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından eski PSV takım arkadaşı Guus Til ile yeniden oynamanın nasıl bir his olduğunu merak etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Çağrıldığında havalara uçtum. Zaten çok iyi anlaşan, gerçekten çok keyifli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bence bunu sahada da görebiliyorsunuz” diye yanıt verdi.

Vahle daha sonra Til ile Veerman arasındaki sahadaki güçlü bağlantıyı vurguladı. “Derine yaptığı koşuları çok iyi gören biri. Bu da benim için harika tabii.”

Veerman, “Top bende boşken her zaman derine koşan biri oluyor. Bu konuda en iyisi o” diyerek, 67. dakikada Ryan Gravenberch'in yerine oyuna giren Til'e övgüde bulundu.

Til sahaya girdikten sadece birkaç dakika sonra doğrudan etkisini gösterdi. Mexx Meerdink'in galibiyet golünde PSV'li oyuncu asisti yapan isimdi.

Ofansif orta saha ve zaman zaman santrfor olarak görev yapan oyuncu, topu kısa bir dokunuşla AZ'li forvete aktardı. O da topu önüne alıp ardından uzak köşeye kayarak skoru 1-2 yaptı. Meerdink'in iki golü, sonunda Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı yenmesi için yeterli oldu.