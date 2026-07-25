Joey Veerman: “G-Star, tam sayfalık ilan konusunda bana yalan söyledi”

Joey Veerman, De Telegraaf'a verdiği röportajda geçen ay gündemi meşgul eden G-Star reklamını değerlendirdi. Ona göre insanların bu konuda ne düşündüğü umurunda değil.

Veerman, son Dünya Kupası'nda dönemin milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından kadroya alınmamıştı. Tecrübeli çalıştırıcıya göre Veerman'ın karakteri “farklı”ydı.

PSV'nin orta saha oyuncusu, Hollanda'nın Japonya ile oynadığı ilk Dünya Kupası maçından (2-2) bir gün önce, üzerinde “Karakterli jean” sloganı bulunan G-Star'ın tam sayfa reklamında yer aldı.

Veerman'a göre bu slogan etrafında bir yanlış anlaşılma yaşandı. “Bu sadece G-Star'ın sloganı. Büyük bir yanlış anlaşılmaydı ama bununla ilgili güzel tepkiler de aldım.”

Volendamlı futbolcuya göre reklam, kararlaştırılandan farklı bir günde internette yayımlandı. “Bana, Japonya maçından üç gün sonra yayımlanacağını söylemişlerdi, bir gün önce değil.”

“Bunu çok akıllıca yaptılar. İnsanlar bunu bir gönderme olarak algılayabilirdi ama ben iyi bir şaka olduğunu düşündüm. Ayrıca insanların bu konuda ne düşündüğü de umurumda değil.”