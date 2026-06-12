"Joey Veerman, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi"

TuttoMercato'nun haberine göre Inter, Joey Veerman'ı PSV'den transfer etme olasılıklarını araştırıyor. İtalyan şampiyonu, Philips Stadyumu'na olası bir teklif sunmadan önce bir oyuncuyu satmak istiyor.

Söz konusu kaynağa göre PSV, 2022'den beri Eindhoven'da forma giyen ve 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Veerman için 25 ila 30 milyon euro talep ediyor. Ancak Voetbal International, Volendamlı oyuncunun 20 milyon euro'luk bir madde sayesinde sözleşmesinin süresi dolmadan ayrılabileceğini bildirdi.

Orta saha oyuncusu geçen sezon düzenli olarak transfer dedikodularının odağındaydı. O dönem Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool ve Brentford ciddi adaylar gibi görünürken, Fenerbahçe de onun imzasını almaya çok yakındı. Ancak son anda Türkiye'ye transfer olmaktan vazgeçti.

Her şey, AS Roma'nın ilgilendiği Davide Frattesi'ye bağlı. Orta saha oyuncusu ve İtalya milli takım oyuncusu gerçekten ayrılırsa, Veerman Inter'in teknik kadrosunun ciddi bir adayı haline gelebilir.

TuttoMercato, Veerman'ı "Eredivisie'de oynayan en iyi oyunculardan biri" olarak tanımlıyor. Bu tanımda, PSV formasıyla tüm turnuvalarda 41 maçta attığı sekiz gol ve yaptığı on beş asistten bahsediliyor. Bu performansın da katkısıyla Peter Bosz'un takımı üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

Veerman, Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, PSV oyuncusunun kadroda yer almayacağını sık sık dile getirdi ve bu durum oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı.

PSV'li orta saha oyuncusu, EURO 2024'te Oranje formasıyla son kez sahaya çıktı. O dönemde Avusturya karşısında dramatik bir performans sergiledi ve Koeman tarafından erken bir zamanda oyundan alındı. Son maçı, 1-2 yenildikleri İngiltere ile oynanan yarı finaldeydi.