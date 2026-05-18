"Joey Kooij'in sc Heerenveen - Ajax maçında görevlendirilmesi tam bir aptallıktı"

Mike Verweij, Joey Kooij'in pazar günü sc Heerenveen - Ajax maçında hakemlik yapmasını anlaşılmaz buluyor. Valentijn Driessen ise De Telegraaf'taki meslektaşının bu görüşüne tamamen karşı çıkıyor.

"Hakem başkanı Joey Kooij'i asla bu maça atamamalıydı. Ama bunu gelecek sezona bırakalım," diyor Verweij, Kick-Off podcast'inde. "Ajax'ın şikayet etmek için bir nedeni yoktu. Eğer bu kadar kötü oynuyorsanız, penaltı olup olmadığı ya da sahanın iyi olup olmadığı gibi bahanelerin arkasına saklanmamalısınız."

"Ama o atama aptalca bir hareketti," diye içini çeken Verweij, 34 yaşındaki hakem hakkındaki görüşünü pekiştiriyor. "Çünkü o hiçbir zaman doğru yapamaz. Eğer o topu penaltı noktasına koymuş olsaydı, Frank de Boer'in damadı Ajax'a çok kolay bir penaltı vermiş olurdu. Şimdi vermiyor ve Kooij aleyhine bir izlenim yaratıyor."

"Mike paralel bir dünyada yaşıyor. Çünkü ben bu konuda hiçbir şey duymadım," diye hemen Driessen devreye giriyor. Verweij, meslektaşının sosyal medyada aktif olmadığını söyleyerek karşılık veriyor, ama Driessen bunu umursamıyor. "Ben gerçek dünyaya bakıyorum ve kendim değerlendiriyorum. Bunun için sosyal medyaya ihtiyacım yok. Ve Joey Kooij benim için tarafsızdır. Frank de Boer'in damadı olsun ya da olmasın. Ajax'ta bir görevi yok."

Verweij devam ediyor: "Onun dürüstlüğünden de şüphe etmiyorum, hiç de değil. Ama kendisi KNVB'ye şunu söylemeli: Ben bunu asla doğru yapamam." Bu yorum Driessen'i etkilemiyor. "Kimin için doğru yapamaz ki? García için mi? O da Ajax'taki karmaşanın bir parçası."

Ajax teknik direktöründe öfke

Maçın ardından García, şiddetli yağmura rağmen Ajax'a penaltı vermeme ve oyuna devam ettirme kararı alan Kooij'dan oldukça rahatsızdı. "Maçı durdurmamak hakemin saygısızlığıdır. Biz taraftarlar için oynuyoruz ve onlar koşullar nedeniyle artık gerçek futbolu izleyemiyorlardı. Dördüncü hakeme bunu belirtmeye çalıştım ama gerçek bir cevap alamadım," diye ESPN'e öfkeyle konuştu Ajax teknik direktörü.

Verweij, De Telegraaf adına KNVB'ye Heerenveen'deki su şovu hakkında bilgi aldı. "Bir maçı geçici olarak durdurma veya iptal etme kararı hakemin yetkisi dahilindedir. Hava koşulları göz önüne alındığında maçı geçici olarak durdurabilirdi, ancak maçı sonuna kadar oynatmayı tercih etti."