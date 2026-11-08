Joey Kooij, FC Twente-Ajax maçının hemen ardından bir kişiyi sert biçimde hedef gösterdi

Mike Verweij'in aktardığına göre Joey Kooij, FC Twente - Ajax maçının (2-2) ardından VAR'dan şikâyetçi. De Telegraaf'ın Ajax muhabiri, hakemin soyunma odasına küfrederek girdiğini belirtti.

FC Twente ile Ajax arasındaki karşılaşmayı 70 dakika boyunca sorunsuz yöneten Kooij için işler daha sonra tamamen karıştı. Skor 1-2'yken Wout Weghorst, Twente ceza sahasında topa eliyle dokundu.

Kooij ilk anda pozisyonu devam ettirdi ancak VAR hakemi Dennis Higler'in uyarısı üzerine görüntüleri izlemek zorunda kaldı. Bunun için oyunu talihsiz bir anda, Sofyan Amrabat'ın kendi ceza sahasında topu kaybettiği sırada durdurdu.

Sonunda Kooij kararını değiştirmedi: Ajax lehine penaltı yoktu. İki takım da öfkeliydi. Ardından uzatma dakikalarında kullanılan bir kornerde Lucas Rosa, Ramiz Zerrouki'yi kısa süreliğine tuttu. Zerrouki yere düştü ancak Kooij bu pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

Higler yeniden Kooij ile iletişime geçti ve hakem bir kez daha kenarda görüntüleri izledi. Bu kez VAR'ın görüşüne katılarak Twente lehine penaltı kararı verdi. Wout Weghorst penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

Kooij, maçın ardından VAR ile iş birliğinden memnun değildi. Verweij, "De Grolsch Veste'nin iç koridorlarında ilginç bir an yaşandı. Joey Kooij, soyunma odasına girerken 'Siktir VAR'ı' diye bağırdı. Dennis Higler bunu üzerine alınabilir" dedi.