Joeri Heerkens, bir aylık aranın ardından Jong Ajax'ta döner dönmez yine büyük bir hata yaptı

Joeri Heerkens, cuma akşamı yine büyük bir hata yaptı. Jong Ajax kalecisi önce takım arkadaşını nakavt etti, ardından bir sonraki ortada da topu tamamen ıskaladı.

Heerkens, Jong Ajax kalesini son olarak 14 Eylül'de korumuştu. Kaleci, Jong FC Utrecht'e 6-1 yenildikleri maçta iki büyük hata yapmış, üstüne üstlük karşılaşmanın son bölümünde kırmızı kart görmüştü.

Kırmızı kart nedeniyle üç maç men cezası alan Heerkens'in yokluğunda Charlie Setford, Jong Ajax kalesini korumak için iki kez fırsat buldu.

Heerkens, cuma akşamı Amsterdam ekibinin maç kadrosuna geri döndü. Doğrudan ilk tercih olarak kaleye geçti ancak yine büyük bir hata yaptı.

İlk ortada sol bek Jahyendrow Amour'un yüzüne vurdu. Yere düşen takım arkadaşı bir daha kalkamadı. Bir sonraki ortada Heerkens yine topu ıskaladı ve oyuna sonradan giren Andy Visser golü attı.

Ajax, Heerkens'i 2025'te teknik işlerden sorumlu direktör Alex Kroes döneminde Sparta Prag'dan iki milyon euro karşılığında transfer etti. Heerkens'in Johan Cruyff Arena'daki sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar sürüyor.