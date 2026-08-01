Joël Veltman (34) haftalardır De Toekomst'te takımla birlikte çalışıyor, ancak bu otomatik olarak Ajax'a döneceği anlamına gelmiyor. Bonservisi elinde olan sağ bek, ESPN'e verdiği röportajda gelecek planları hakkında konuştu.

Son altı sezondur Brighton & Hove Albion forması giyen Veltman, yıllarca Premier League'de takımın değişmez isimlerinden biri oldu. Bu yaz sözleşmesi uzatılmadı ve böylece serbest oyuncu statüsüne geçti. Veltman şu anda formunu koruyor ve haftalardır Jong Ajax'ın takım antrenmanlarına katılıyor.

Veltman'ın her gün Amsterdam'da bulunması nedeniyle teknik direktör Jordi Cruijff ile de kısa bir görüşmesi oldu. “Jordi Cruijff ile daha önce bir görüşme yaptım mı? Evet, ama sadece merhaba ve hoşça kal oldu”, diye açıkladı Veltman.

“De Toekomst'te onunla karşılaştım, toplantılarla meşguldü, ben de tam öğle yemeği için yukarı çıkıyordum. Yani çok kısa sürdü. Adam şu anda yoğun, bunu da anlıyorum, onun dışında ben sadece antrenmanlarımı yapıyorum ve karşıma ne çıkacağını görüyorum.”

Bu nedenle Ajax'a dönüş şu anda hiç gerçekçi görünmüyor. Veltman ise tüm seçenekleri açık tutuyor. “Aslında Ajax ile gerçekten hiçbir şey konuşulmadı, bu yüzden şu anda dönüş kesinlikle gündemde değil. Ama hiçbir şeyi dışlamıyorum, Hollanda'daki diğer kulüpleri de değil. Eğer tablo doğru olursa, bunu iki elimle birden tutarım.”

Peki Feyenoord ve PSV de seçenekler arasında mı? “Şu anda buna bakmıyorum”, diye yanıt verdi Veltman gülerek. “Bu şu anda gündemde değil, o yüzden bununla ilgili her türlü şeyi söyleyebilirim ama... Şu anda güzelce antrenman yapıyorum, formda kalıyorum ve güzel bir projeyle bir kulüp gelirse ona giderim.”

Veltman, Ajax altyapısından yetişti ve sonunda A takımda 246 maça çıktı. Amsterdam ekibiyle üç kez lig şampiyonluğu yaşadı ve bir kez de kupayı kazandı. Brighton'daki dönemin ardından, geçen sezon da 28 maçta forma giydiği kulüpten sonra şimdi yeni bir meydan okuma arıyor.