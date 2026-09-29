Manchester United'ın eski kalecisi Joe Hart, mali ihlaller meselesinde kulübünü savundu; kulübün yönetim kurulu başkanı Khaldoon Al Mubarak'a ve City'nin kendisine yöneltilen suçlamalardan masum olduğunu vurguladığı açıklamalarına duyduğu güveni dile getirdi.

Manchester City, Premier Lig'in kendisine yönelttiği 115 mali ihlalin büyük bölümünü işlemekten suçlu bulundu; kulüp ise karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Al Mubarak, "kulübün masumiyetini kanıtlama" konusundaki kararlılığını vurgulamış ve hukuki sürecin "önünde daha kat edilecek uzun bir yol olduğunu" belirtmişti.

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2006 ile 2016 yılları arasında tüm kulvarlarda Manchester City ile 348 maça çıkan Hart, "BBC Radio 5 Live" radyosundaki "The Monday Night Club" programına konuk olduğu sırada şunları söyledi: "Khaldoon kulübü büyük bir ustalıkla yönetti, kendisine güvenilebilecek bir kişi."

Şunları ekledi: "Herkesin akla gelebilecek her deliğe, her tünele ve her tartışmaya girdiğini dinledim. Açıkçası, Khaldoon'a güvenmememi gerektirecek hiçbir neden yok. Söyledikleri benim için yeterli."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşurken kullandığı üslubu beğendim, mesajı da beğendim; çünkü bu, kulübü önemseyen bir insandan geliyordu."

Hart, Manchester City'deki döneminde 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında iki kez Premier Lig, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında iki kez Lig Kupası, ayrıca 2010-2011 sezonunda FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

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39 yaşındaki eski kaleci, kendisi açısından "somut hiçbir şeyin" bulunmamasının, davadaki gelişmeleri beklemek gerektiği anlamına geldiğini vurguladı ve bunun geçmişteki başarılarından hiçbir şekilde bir şey eksiltmeyeceğinin altını çizdi.

Hart şöyle konuştu: "Eğer Manchester City'nin suçlu olduğu kanıtlanırsa -ki Khaldoon'un söylediklerine dayanarak bunun olacağını sanmıyorum- tartışılması gereken şeyler olacaktır. Ancak şu anda çok kendimden eminim ve çok sakinim."

Şunları ekledi: "Manchester City ile başardıklarımdan, yaptıklarımdan ve bir takım olarak elde ettiklerimizden son derece gurur duyuyorum; bu değişmeyecek. Bana bunun aksini söyleyene kadar da değişmeyecek."

Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar, geniş bir yelpazedeki ihlallerle ilgili; en dikkat çekici olanları ise kulüple bağlantılı şirketlerden elde edilen sponsorluk gelirlerinin şişirildiği iddiaları ile mali düzenlemeleri aşmak amacıyla resmi kayıtların dışında başka ödemeler yapıldığı iddiaları.

Hart, "olasılıklara ve varsayımlara giremeyeceği" için Manchester City'deki eski takım arkadaşlarıyla davayı tartışmayı düşünmediğini açıkladı.

Sözlerini şöyle noktaladı: "Yapmam gerekeni yaptım. 11'e 11 maçlar oynuyor, sahada mücadele ediyordum. Bazı maçları kazandım, bazılarını kaybettim, bazılarında berabere kaldım; sonra rakiplerle el sıkışıp sahadan ayrıldım."

Şunları ekledi: "Ne yaptığımı biliyorum, ne yaptığımızı biliyorum ve bunun nasıl gerçekleştiğini biliyorum. Herhangi bir şeyin planını ya da tertibini yaptığımızı hiç hissetmedim."