Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'i 2-1 mağlup etmesinin ardından Sarı Duvar'ın etkisini övdü. Fabio Silva ve Konstantinos Karetsas'ın golleri, BVB'ye lig aşamasındaki üçüncü galibiyetini getirdi.

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Dortmund, çekişmeli Avrupa mücadelesinde Betis'i mağlup etti

Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Real Betis'i zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki üçüncü galibiyetini aldı. Niko Kovac'ın ekibi, ikinci yarının başlarında Fabio Silva'nın golüyle öne geçti ancak Aitor Ruibal konuk takım adına skoru eşitledi.

Ancak oyuna sonradan giren 17 yaşındaki Konstantinos Karetsas, 72. dakikada galibiyet golünü atarak takımına üç puanı getirdi.

Bu galibiyet BVB'ye pahalıya mal oldu. Forvet Serhou Guirassy, maçın ilk yarım saatinde ayağından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bellingham, Sarı Duvar'ın büyülü etkisini övdü

Maçın ardından karma alanda konuşan Jobe Bellingham, takımının ikinci yarıdaki yükseliğini değerlendirdi ve BVB'yi galibiyete taşıyan ev sahibi taraftarları övdü. Bellingham, "Başından itibaren zor bir maçtı. Ne kadar iyi olduklarını biliyorduk, bu yüzden yaratabilecekleri tehlikenin farkındaydık. Topla gerçekten çok iyiydiler," dedi.

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"Teknik açıdan çok yetenekli oyuncuları var. Onlara ayak uydurabildik ve ikinci yarıda giderek daha iyi oynadık."

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İngiliz oyuncu, "Taraftarın yardımıyla onları sahadan sildik gibi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Sarı Duvar'a doğru hücum etmek bizim için büyülü bir şey," diye ekledi.

Veerman da Signal Iduna Park atmosferini övdü

Orta saha oyuncusu Joey Veerman da Dortmund'un İspanyol ekibi karşısındaki zorlu mücadeleyi kazanmasında tribünleri dolduran 81.365 taraftarın oynadığı kritik role dikkat çekti. Veerman, "Gerçekten çok mutluyum. Yetmiş dakika boyunca maç kontrolümüz altındaydı. Hak ettiğimiz bir galibiyetti ve bizim için büyük bir adımdı," dedi.

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Orta saha oyuncusu, "Üç aydır Dortmund'dayım. Bugünkü atmosfer de inanılmazdı," diye ekledi.

Bu sözler, Kovac'ın ekibi Avrupa'da ivme kazanmayı sürdürürken Signal Iduna Park'ın rakipler için aşılması güç atmosferini bir kez daha ortaya koydu.

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Sarı-Siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü konumunu korudu

Bu sonuç, gol önündeki etkili bitiriciliğini göstermeyi sürdüren Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi lig aşamasında hedeflerine ulaşma yolunda tuttu.

Kovac, yaklaşan lig ve Avrupa maçları öncesinde Guirassy'nin ayak sakatlığına ilişkin sağlık ekibinden gelecek bilgileri bekleyecek.

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Dortmund, bir sonraki Avrupa maçında bu ivmeyi sürdürmeyi ve iç sahadaki başarılı performansından yararlanmayı hedefleyecek.