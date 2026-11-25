Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu Jobe Bellingham, Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal’ı zorlamalarını sağlayan taktik talimatları anlattı. 21 yaşındaki oyuncu, BVB antrenörlerinin Arsenal savunmasında belirlediği fiziksel bir zayıflıktan Londra’da maçın gidişatını değiştirmek için nasıl yararlandıklarını açıkladı.

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Dortmund, Arsenal’ın erken üstünlüğüne karşılık verdi

Arsenal, Londra’daki maçın ilk yarısına hâkim oldu ve Viktor Gyokeres’in erken dakikalarda attığı muhteşem golle öne geçti. Ev sahibi ekip, devre arasından önce maçı koparacak kadar fırsat yakalasa da soyunma odasına yalnızca tek gollük üstünlükle gitti.

Bundesliga lideri, ikinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıktı. Fiziksel mücadeleye ve adam adama oyuna dayalı yaklaşımıyla kontrolü yavaş yavaş Arsenal’dan aldı. Maximilian Beier, bu yükselişi hak edilmiş bir beraberlik golüyle taçlandırdı.

Bellingham’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta Dortmund, galibiyeti milimetrelerle kaçırdı. Ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerli sayılmadı. Kısa süre sonra hem 21 yaşındaki oyuncu hem de hedef aldığı Myles Lewis-Skelly oyundan alındı.

Bellingham, Lewis-Skelly’yi hedef alma planını anlattı

Amazon Prime Video’ya konuşan Bellingham, Lewis-Skelly’ye karşı hava toplarında yakalanabilecek avantajı fark eden Dortmund teknik ekibine hakkını verdi. Arsenal oyuncusuyla karşılaşmanın, daha güçlü fizikli savunmacılarla mücadele etmeye kıyasla takımı ileri taşımanın daha kolay bir yolu olduğunu belirtti.

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“Antrenörlerden biri, Myles [Lewis-Skelly] ile karşı karşıya olduğumu söyledi,” diye açıkladı. “Uzun toplarda eşleşmenin dengesiz olduğunu söylemek istemem ama fiziksel olarak daha iriyim. Gabriel ya da Ezri [Konsa] ile karşı karşıya olsaydım uzun topları kazanmanın biraz daha zor olmasını beklerdiniz.”

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Bellingham, fiziğini kullanmanın baskıyı hafiflettiğini de ekledi: “Boy açısından biraz avantajım olduğunu düşündüm. Birkaç topu kafayla takım arkadaşlarıma aktararak takımı ileri taşıyabildim.”

Dortmund’un oyununu taktik çeşitlilik ve ince farklar belirledi

Uzun toplara yönelmek, Dortmund’un maçı çevirmesinin yalnızca bir parçasıydı. Takım, hava mücadelelerini daha iyi top tutma ve daha sıkı savunma organizasyonuyla birleştirdi. Bellingham, bir puan almak için oyunun her aşamasına iyi uyum sağladıklarını söyledi.

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Orta saha oyuncusu, “Oyunumuzu iyi çeşitlendirdik, kısa paslarla oynadık, topa sahip olduk ve geçişlerde çok daha iyi savunma yaptık,” dedi.

İngiltere’ye dönüşünü son dakikalarda galibiyet golüyle taçlandırmaya yaklaşan Bellingham, ofsayt kararının üzüntüsünü gizlemedi: “Çok üzgünüm. Şu sıralar biraz şanssızım. İngiltere’ye dönmüşken bugün golü atmak güzel olurdu.”

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Bundesliga lideri, Londra’daki direncini sürdürmek istiyor

Londra’dan değerli bir Şampiyonlar Ligi puanıyla ayrılması, Borussia Dortmund’un Bundesliga’nın zirvesinde yakaladığı ivmeyi güçlendirdi. İlk bölümdeki yoğun baskıya dayanıp güçlü bir rakibe karşı maç içinde uyum sağlaması, Alman ekibine işe yaradığı görülen bir taktik plan sundu.

Bellingham ise artık iyi performanslarını gol önünde belirleyici anlara dönüştürmeye odaklanacak. Yakın mesafeden attığı gol milimetrelerle ofsayta takılan 21 yaşındaki oyuncu, Dortmund’un mücadelesi sürerken şansın kendisinden yana olmasını umacak.