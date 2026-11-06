Jobe Bellingham'a büyük takdir: BVB yıldızı kariyerinde bir ilki yaşıyor

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Jobe Bellingham, kariyerinde ilk kez İngiltere A Millî Takımı'na çağrıldı. Thomas Tuchel, BVB'deki performansında belirgin bir yükseliş gösteren İngiliz oyuncuyu böylece ödüllendirdi.

Bellingham, sezonun başlamasıyla birlikte Dortmund orta sahasının vazgeçilmezi hâline geldi. Son dönemde Joey Veerman ile birlikte çok iyi bir performans sergilerken Felix Nmecha gibi isimler ise daha zayıf maçlar çıkardı.

Bellingham, siyah-sarılı formayla bugüne kadarki en iyi maçını son olarak FC Bayern'e karşı oynanan büyük maçta çıkardı. Oldukça hareketliydi ve hücumda birkaç kez tehlike yarattı (SPOX notu: 2).

Sportif direktör Ole Book da maçın ardından Bellingham'dan övgüyle söz etti: "Fiziksel olarak gerçekten üst düzeyde. Bu da görülüyor. Bu seviyeye tamamen ayak uydurabiliyor, maçın içine de girebiliyor. Maç biraz uzasa bile düzgün oynamayı sürdürecek gücü hâlâ oluyor." 40 yaşındaki Book sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seviyedeki oyuncuların hepsi ilk pozisyonlarda bunu yapabilir. Ama o, maç boyunca çok koşup yine de düzgün futbol oynayabiliyor." Book'a göre Bellingham "büyük sahneler için" bir oyuncu. Genç futbolcu bunu FC Bayern karşısında kanıtladı.

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Tuchel, İngiltere'nin yıldızlarına karşı sert tutumunu sürdürüyor

Bellingham'ın Dortmund'daki ilk sezonuna kıyasla performansını belirgin biçimde yükseltmesinin ödülü şu oldu: Daha önce yalnızca U21 takımında forma giyen Jobe, ilk kez kardeşi Jude ile birlikte İngiltere Millî Takımı'na katılacak.

Gelecek maçlar ENG UEFA Nations League A 14:45 CRO

Tuchel, 21 yaşındaki oyuncuyu Hırvatistan (12 Kasım) ve dünya şampiyonu İspanya (15 Kasım) ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için neden çağırdığını şöyle açıkladı: "Aramıza katılıp A takımda iz bırakma fırsatı bulacak. Artık çok sayıda maça çıktı ve Dortmund'da iyi bir form yakaladı. Bu yüzden aramızda olmayı hak etti."

Tuchel, Bellingham'ı kadroya çağırırken ünlü isimleri de es geçmekten çekinmediği sert tutumunu sürdürdü. Manchester City'den Phil Foden ve Cole Palmer, Tuchel'in kadrosunda yine yer almadı. Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması İngiltere'de hararetli biçimde tartışılan Trent Alexander-Arnold ise yeniden kadroda.