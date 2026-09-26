"João Neves'in yaşında değil": Jesus, Ronaldo hakkındaki çarpıcı açıklamasıyla herkesi şaşırttı

Portekiz Milli Takımı teknik heyeti, Pazar akşamı UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Norveç ile oynanacak maçta Bruno Fernandes'i riske atmama kararı aldı. Orta saha oyuncusu, Portekiz'in 1-0 kazandığı Galler karşılaşmasında hafif bir sakatlık yaşamıştı.

Portekizli teknik direktör bugün cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Fernandes'in maçta forma giymeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Bu maçta Bruno Fernandes'i riske atmamayı ve önümüzdeki perşembe Danimarka karşısında ona güvenebilmeyi tercih ediyorum."

Buna karşılık teknik direktör, Cristiano Ronaldo'nun Norveç karşısında ilk 11'de yer alıp almayacağı konusundaki tavrını netleştirmedi. Galler maçında 67. dakikada oyundan alınan oyuncunun, nihai karar verilmeden önce cumartesi antrenmanında değerlendirileceğini ifade etti.

Teknik direktör, Ronaldo hakkında şunları söyledi: "O, Joao Neves ile aynı yaşta değil. Bu akşamki antrenman seansı bize bazı ipuçları verecek, ardından onunla bir görüşme yapacağım." Bu sözler, Erling Haaland'ın yönlendirdiği takım karşısında Ronaldo'yu yedek kulübesinde bırakma ihtimaline işaret ediyordu.

Teknik heyet, Galler maçına yedek kulübesinde başlayan ve maçın ilerleyen dakikalarında oyuna giren Joao Neves'in hazır olup olmadığı konusunda temkinli davranmıştı. Oyuncunun Norveç karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Teknik direktör, Paris Saint-Germain'li oyuncunun milli takım kampına hafif bir sakatlıkla geldiğini ve MR görüntülemesinden geçtiğini, ardından ona Norveç karşısında ilk 11'de yer alması için Galler maçında dinlendirileceğini teyit ettiğini açıkladı.

Ayrıca Galler karşısında ikinci yarıda yorgunluk hissettiği için oyundan alınan Nuno Mendes de forma giymeye hazır hale geldi.