Joao Felix: Vay be, 126 milyon euro'ya mâl oldum!

Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yıldız Joao Felix, imzayı attığı sırada hissettiklerini dile getirdi.

En iyi genç futbolcuya verilen Golden Boy ödülünü kazanan 20 yaşındaki Joao Felix, 'e transfer olduğunda yaşadıklarını anlattı.

Geçtiğimiz yaz Madrid ekibine 126 milyon euro bedelle transfer olan Felix, futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi olarak kayıtlara geçti.

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Portekizli futbolcu, A Bola'ya yaptığı açıklamada transfer döneminde oldukça heyecanlandığını ancak üzerinde bir baskı hissetmediğini söyledi:

"126 milyon euro bana baskı hissettirmiyor. Ancak imzayı attığımda 'Vay be! 126 milyon euro'ya mâl oldum' diye düşündüm."

Felix ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekim ve Kasım aylarında toplam 6 maç kaçırdı ancak sezonun kalanında takımıyla birlikte sahada yer aldı.