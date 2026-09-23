João Félix'ten "Ballon d'Or" yarışı hakkında: Yamal, futbolun ta kendisi

Portekiz Milli Takımı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yıldızı Joao Felix, Ballon d'Or yarışı hakkındaki tavrını netleştirerek, Barcelona oyuncusu Lamine Yamal'ın dikkatini diğer tüm oyunculardan daha fazla çeken aday olduğunu vurguladı.

Felix, en umut vaat eden yeteneklerden biri olarak erken yaşta Benfica'dan ayrıldıktan sonra seviyesini geliştirmesine yardımcı olacak istikrarı ararken Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona ve Milan'da tecrübeler edindi ve Portekiz futbolunun en öne çıkan isimlerinden biri olma konumunu korumayı sürdürüyor.

Birçok duraktan sonra Portekizli oyuncu, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nde Al-Nassr ile daha büyük bir istikrar buldu; burada alışıldık seviyesinin bir kısmını yeniden kazanmaya ve uzun süredir bilindiği kaliteden izler sunmaya başladı.

Felix bu sezon 7 maçta 4 gol atıp 3 asist yaparak umut vaat eden bir başlangıç yaptı.

Felix, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nın hesaplarında hâlâ temel bir oyuncu olmayı sürdürüyor. "As" gazetesine verdiği bir röportajda kariyeri ve aralarında Ballon d'Or yarışının da bulunduğu güncel bazı konular hakkında konuştu; adının aday listesinde yer almamasından rahatsız olmadığını vurguladı ve ardından ödülü en çok hak ettiğini düşündüğü oyuncuyu açıkladı.

"Listede yer almamam konusunda endişeli değildim"

Ballon d'Or adayları arasında yer almaması hakkında Felix şunları söyledi: "Bunlar bana bağlı olan şeyler değil, listeyi kimin seçtiğini ya da seçmediğini bilmiyorum. Bu konuda endişeli değildim, hatta ne zaman açıklanacağını bile bilmiyordum. Bu konuda sakinim."

Ve ekledi: "İnsanlar Suudi Ligi'ni gerçek değerinden biraz daha aşağı görüyor. Tabii ki dünyanın en iyi 5 ligi arasında değil, ama iyi bir lig. Harika bir sezon geçirdim, ama sakinim... Belki Dünya Kupası'nda uzağa gitseydik adaylar arasında olurdum, ama bilmiyorum."

Neden Lamine Yamal'ı seçti?

Ballon d'Or'u kazanma adayı sorulduğunda Felix, Lamine Yamal'ı öne çıkardı ve şöyle açıkladı: "Her zaman Ballon d'Or'un, gördüğünde 'İşte bu bir yıldız ve adının futbolda ölümsüzleşmesini hak ediyor' diyeceğin oyuncuya gitmesi gerektiği fikrini savundum."

Ve devam etti: "Eğer televizyonun karşısına oturup izlemek için ekrana kilitlenip kaldığın bir oyuncu varsa, o Lamine'dir. Mbappe ve Harry Kane'in harika bir sezon geçirdiği doğru, ama Lamine futbolun ta kendisi."

Felix sözlerini şöyle tamamladı: "Buna ek olarak, Dünya Kupası'nı kazandı ve Dünya Kupası yıllarında Ballon d'Or'a daha çok yaklaşmak için turnuvayı kazanmak son derece önemli."

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