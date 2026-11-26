Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın taraftarları, ocak ayında açılacak devre arası transfer döneminin başlamasına kısa süre kala kulübün yapabileceği yeni transferlerle ilgili sevindirici haberler aldı.

Reklam

Al Nassr, Roshn Suudi Ligi yönetiminin kulübe uyguladığı sıkı finansal denetim önlemleri nedeniyle geçtiğimiz yaz transfer döneminde güçlü transferler yapamadı ve yalnızca İspanyol ekibi Real Mallorca'dan Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesinin haberine göre bu önlemler sona yaklaştı. Finansal kriz çözülmek üzere ve bunun önümüzdeki devre arası transfer dönemi başlamadan gerçekleşmesi mümkün.

Bu gerçekleşirse başkent ekibi, geçen yaz kadrosunu yeterince güçlendirememesinin açığını kapatmak için önümüzdeki kış transfer döneminde bazı güçlü transferlere imza atabilecek.

Sportif yönetimin, takımın ihtiyaçlarını değerlendirmek ve kış transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için mevcut seçenekleri görüşmek üzere önümüzdeki günlerde icra kuruluyla kritik bir toplantı yapması planlanıyor.

Reklam Reklam

Öte yandan gazete, bazı basın haberlerinde öne sürüldüğünün aksine Al Nassr'ın şu anda herhangi bir oyuncuyla transfer görüşmesi yaptığını yalanladı. Zira bu konu, finansal denetim sürecinin resmen sona ermesine bağlı.

Related Topics

Gelecek maçlar ALH Premier Lig 07:15 ALN

Başkent ekibinin son dönemdeki tek hamlesi, Portekizli yıldızı João Félix ile sözleşmesindeki uzatma maddesinin işletilmesi konusunda anlaşmak oldu. Başlangıçta mevcut sezonun sonunda bitecek olan sözleşme böylece 2029'da sona erecek.

Suudi Arabistan gazetesi Al Riyadiyah dün, çarşamba günü, Al Nassr'ın geleceğini kesin olarak netleştirmek ve son dönemde hakkında yaşanan tartışmalara son vermek amacıyla João Félix ile bir toplantı yaptığını doğrulamıştı.

Reklam

Gazetenin aktardığına göre Al Nassr, Portekizli yıldıza sözleşmesini 2029'a kadar uzatacağını, uzatma maddesini bozmayı ya da mevcut sezonun sonunda sözleşmesini satmayı düşünmediğini bildirdi .

Félix ise Suudi kulübünün kararını memnuniyetle karşıladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al Nassr formasıyla kendini rahat hissettiğini dile getiren Portekizli oyuncu, bu deneyimin son dönemde Portekiz Milli Takımı'na geri dönmesinin başlıca nedeni olduğunu belirtti.

Reklam

Al Nassr, João Félix'i iki önceki yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna katmıştı. Basında çıkan haberlere göre transferin bedeli 30 milyon euroydu.

Al Riyadiyah'ın daha önce ortaya koyduğu bilgilere göre 2025 yazında imzalanan sözleşme, Al Nassr oyuncudan ayrılma isteğini açıkça bildirmediği sürece iki sezonluk otomatik uzatma içeriyor.

Reklam

João Félix'in Suudi ekibinde kalması durumunda Chelsea'ye 20 milyon euroluk ek bir ödeme yapılacak.

Bu durumda Félix'in yıllık maaşı, ek iki sezon boyunca 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya yükselecek ve oyuncuya başka ayrıcalıklar da tanınacak.

Reklam

Al Nassr'ın önümüzdeki 1 Haziran'a kadar süren belirlenmiş süre içinde ayrılık maddesini işletmesi halinde ise transferin maliyeti 30 milyon euroya düşecek ve oyuncu otomatik olarak Londra ekibine geri dönecek.

Temmuz 2025'te Al Nassr'a gelen João Félix, takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Oyuncunun geleceği şimdi önümüzdeki 1 Haziran'dan önce verilmesi gereken bir karara bağlı.

Reklam

Al-Awwal Park'a geldiğinden bu yana Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 63 maça çıkan Portekizli yıldız, bu maçlarda 34 gol atarken 28 de asist yaptı.

Takım bazında ise João Félix, geçen sezon Al Nassr'ı 7 yıllık bir aradan sonra Roshn Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Ayrıca takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi 2'de finale yükseldi, ancak Japon ekibi Gamba Osaka'ya 1-0 yenildiler.