27 yaşındaki Al Nassr yıldızı João Félix, geçmişe dönerek kariyerinin en önemli duraklarından biri olan 2019 yazındaki Atletico Madrid transferini değerlendirdi.

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João Félix'in Record gazetesine verdiği röportajdaki açıklamaları Sport gazetesi tarafından yayımlandı. Félix, Atletico Madrid'e katılma tercihinin futbol kariyeri için belki de en doğru seçim olmadığını itiraf etti.

Félix, Portekiz Ligi'nde Benfica formasıyla dikkat çekici bir performans sergilemesinin ardından 126 milyon euroluk bir transferle Madrid ekibine katıldığı dönemi hatırladı. Bu bedel, transferini Atletico Madrid tarihinin en pahalısı yaptı ve müzakerelerin seyrinin belirlenmesinde de büyük rol oynadı.

Portekizli oyuncu şunları söyledi: “Atletico Madrid, futbol açısından oyun tarzım için ideal bir tercih değildi. Doğru seçimi yapmadığımı hissediyorum. Ama bu, pişman olduğum anlamına gelmiyor.”

Félix şöyle devam etti: “Daha iyi bir yer seçebilir miydim? Belki evet, ama serbest kalma bedelini ödemeyi teklif eden tek kulüp onlardı ve kulüp başkanının bu teklifi reddetmesi elbette mümkün değildi. 126 milyon euro karşılığında hiçbir kulüp başkanı böyle bir parayı reddetmez. Bu yüzden adresim Atletico Madrid olmak zorundaydı.”

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João Félix'in Metropolitano'daki dönemi, yüksek transfer bedelinin yarattığı büyük beklentilerin yanı sıra düzenli forma şansı bulmakta yaşadığı zorluklarla öne çıktı.

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Teknik direktör Diego Simeone ile sahadaki ilişkisi de istenen seviyeye ulaşmadı. João Félix, Chelsea ve Barcelona'ya iki kiralık dönemin de yer aldığı, takımdan uzakta geçirdiği birkaç evrenin ardından kulüpten ayrıldı.

Portekizli oyuncu Record gazetesine verdiği röportajda, başlangıçta transferinin devasa ekonomik boyutlarının farkında olmadığını da itiraf etti. Durumu yalnızca birkaç ay içinde değişmiş, Benfica'da forma bulmakta zorlanan bir oyuncudan dünyada kulüplere katılan en pahalı oyunculardan birine dönüşmüştü.

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Félix, “126 milyon euronun ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamamıştım. Aralık ayında maçlarda oynamıyordum, 6 ay sonra beni bu bedelle sattılar. Her şey çok hızlı gelişti ve düşünmeye vakit yoktu” dedi.

João Félix, transfer bedelinin performansını sürekli olarak eleştirilerin merceği altına soktuğunu düşünüyor ancak bunun maçlara çıkış şeklini etkilemesine izin vermediğini vurguluyor. Ayrıca bu transferi, Atletico Madrid'in yeteneklerine duyduğu büyük güvenin bir kanıtı olarak görüyor.

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Félix şunun altını çizdi: “Bin bir nedenden dolayı işler istendiği gibi gitmedi. Hata bendeydi, genel olarak başka insanlarda da. Ama suçu başkalarına atmayı sevmiyorum, yine de bence asıl sorumlu bendim.”

Portekizli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: “Başlangıçta bazı şeyleri doğru şekilde ele almadım, ama her zaman ileriye bakmak ve geçmişi unutmak gerekiyor. Olanı değiştiremezsiniz ve şu an kendimi şimdiye kadarki en iyi hâlimde hissediyorum.”