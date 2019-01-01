Joao Felix, Cristiano Ronaldo'yu oyun karakterine benzetti

Benfica'nın 19 yaşındaki genç futbolcusu Joao Felix, Cristiano Ronaldo'yu milli takım antrenmanında gördüğü ilk an, neler hissettiğini anlattı.

'nın performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki orta sahası Joao Felix, Milli Takım kampında 'yu ilk kez yakından gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

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"Çok garipti." diye başlıyor sözlerine Felix, gözlerine inanamadığını dile getirerek.. "Ronaldo'yu bu kadar yakından daha önce hiç görmemiştim. Eve dönünce arkadaşlarıma bir bilgisayar oyunundaymış gibi hissettiğimi söyledim. Ronaldo, oyun karakterine benziyordu."

Bu sezon Portekiz Ligi'nde çıktığı 26 maçta 15 gol atıp 9 asistlik katkı veren genç oyuncu, "Onunla aynı antrenman kampında olmak hayallerin gerçek olması gibiydi benim için. Başta söylediklerini hatırlamıyorum bile, tek odaklandığı şey ayağındaki toptu. Her neyse, harika bir olaydı." ifadelerini kullandı.

Şu anda dünyanın en iyi futbolcularının kim olduğu sorulduğunda Felix, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ve Mbappe. cevabını verdi.

"Daha küçük yaşlarımdayken Kaka'yı çok seviyordum. Sürekli onun videolarını izliyordum, bir tanesinde Rui Costa da vardı. İkisi benim örnek aldığım isimlerdi. Rui Costa'nın yaptıklarını yapmak, onun kazandıklarını kazanmak hiç de kolay değil. Ama bir gün bunu deneyip başaracağım ve en az onun kadar iyi olacağım. İmkanım olursa daha iyi olacağım."