Joao Felix: Benim için en uygun takım Atletico'ydu

Portekizli yıldız Joao Felix, Atletico Madrid'i seçtiği için pişman olmadığını ve takımında mutlu olduğunu söyledi.

'in 126 milyon euro'luk bonservis bedeliyle 'dan transfer ettiği Joao Felix, İspanyol ekibini tercih ettiği için pişman olmadığını söyledi.

Benfica TV'ye konuşan Felix, "Her futbolcu dünyanın en büyük takımlarında oynamayı hayal eder, Atletico da onlardan biri. Birçok takımdan teklif almıştım ancak Atletico'yu seçtim. Çünkü daha iyi olabilmem için gerekli tüm şartlara sahipler." sözleriyle kararının arkasında yatan sebeplere açıklık getirdi.

İspanyol ekibindeki ilk sezonunda zaman zaman sakatlık problemleriyle uğraşan genç yıldız, ve başka futbolcularla karşılaştırılmak istemediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

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"Futbol oynarken keyif almaya çalışıyorum. İnsanların "Yeni Ronaldo" yakıştırmaları yapmasına ya da ödüller kazanacağımı düşünmesine gerek yok. Sadece keyif almalı ve anı yaşamalıyız."

Madrid temsilcisindeki ilk sezonunda şu ana kadar 28 maça çıkan 20 yaşındaki Portekizli yıldız, altı gol atarken üç de asist yaptı.