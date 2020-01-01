Joao Felix: Benim için en uygun takım Atletico'ydu
Atletico Madrid'in 126 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Benfica'dan transfer ettiği Joao Felix, İspanyol ekibini tercih ettiği için pişman olmadığını söyledi.
Benfica TV'ye konuşan Felix, "Her futbolcu dünyanın en büyük takımlarında oynamayı hayal eder, Atletico da onlardan biri. Birçok takımdan teklif almıştım ancak Atletico'yu seçtim. Çünkü daha iyi olabilmem için gerekli tüm şartlara sahipler." sözleriyle kararının arkasında yatan sebeplere açıklık getirdi.
İspanyol ekibindeki ilk sezonunda zaman zaman sakatlık problemleriyle uğraşan genç yıldız, Cristiano Ronaldo ve başka futbolcularla karşılaştırılmak istemediğini söylerken şu ifadeleri kullandı:
"Futbol oynarken keyif almaya çalışıyorum. İnsanların "Yeni Ronaldo" yakıştırmaları yapmasına ya da ödüller kazanacağımı düşünmesine gerek yok. Sadece keyif almalı ve anı yaşamalıyız."
Madrid temsilcisindeki ilk sezonunda şu ana kadar 28 maça çıkan 20 yaşındaki Portekizli yıldız, altı gol atarken üç de asist yaptı.