Joao Felix, Atletico Madrid'e gitmek için Manchester City ve Barcelona'yı reddetti

Joao Felix’in, eski antrenöründen gelen Manchester City veya Barcelona’ya gitmesi yönündeki tavsiyeleri reddettiği ortaya çıktı.

Joao Felix’in B Takımı’ndan antrenörü Renato Paiva, genç oyuncuya verdiği tavsiyeleri açıkladı.

Paiva, yaz transfer döneminde İspanya kulüplerinden ’in 126 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Joao Felix’e veya ’ya gitmesini söylediğini ifade etti.

The Sportsman’e konuşan Paiva “Joao’ya Manchester City veya Barcelona’ya gitmesinin daha iyi olacağını söyledim. Pep Guardiola’nın Manchester City’deki varlığı ve Barcelona’nın oyun yapısının ona daha uygun olacağını düşündüm. Atletico Madrid’e büyük saygı duyuyorum ama hala Manchester City’nin ona daha fazla uyacağını düşünüyorum. Joao komple bir oyuncu. Teknik ve taktik açısından harika yetenekleri var. Ayrıca çok da zeki olduğu için fiziksel mücadelelerde kendini sakınmayı başarıyor” sözlerini kullandı.

Atletico Madrid formasıyla 7 resmi maça çıkan Joao Felix, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.