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Borussia Dortmund, Arsenal deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikte bir bakıma kendini aştı; direnç ve inancın nasıl sonuç verdiğini gösterdi. BVB böyle oynarsa şampiyonluk yarışında kaçınılmaz olarak yer alacak.

Joane Gadou'nun Borussia Dortmund'a daha bu yaz katıldığına inanmak güç. Savunmacının henüz 19 yaşında olması ise daha da şaşırtıcı. Gadou, bazı futbolcuların bütün bir kariyer boyunca bile kaydedemeyeceği gelişimi inanılmaz bir hızla gösteriyor gibi görünüyor.

Dortmund'un Bundesliga'nın zirvesindeki Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldığı maçta Gadou'nun çok iyi oynamasının üzerinden daha bir ay bile geçmedi. Münih'te hızı, tavizsiz ikili mücadeleleri, oyun görüşü ve presiyle etkileyiciydi. Takım arkadaşları ve sportif direktör Ole Book daha o maçta Gadou'dan övgüyle söz etmişti. Teknik direktör Niko Kovac da etkilendiğini göstermiş, ancak oyuncunun henüz istediği seviyede olmadığını söylemişti . Kovac, Gadou'yla düzenli olarak bire bir çalışıyor. Oyuncunun özellikle pozisyon alma ve kafa vuruşları üzerinde çalışması bekleniyor. Dortmund'da ayrıca hücum oyununa daha fazla katılması isteniyor.

Gadou da isteneni yaptı. Londra'da 55. dakikada kendi yarı sahasının derinlerinde topu kazandı ve koşmaya başladı. Bir çalım, ardından küçük bir yön değişikliğiyle iki rakibini geride bıraktı. 48 metre ilerledikten sonra topu Maximilian Beier'in koşu yoluna gönderdi. Beier de Gadou'nun bu koşusuna yaraşır biçimde, soğukkanlı ve muhteşem bir vuruşla pozisyonu bitirdi. İkilinin bu etkileyici bireysel performansları, BVB'nin kötü geçen ilk yarının ardından takım halinde toparlandığı ve Arsenal karşısında ayakta kalabileceğine inanacak cesareti bulduğu bir dönemde geldi.

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BVB'li takım arkadaşları Joane Gadou'nun müthiş performansı için ne dedi?

Yine de Gadou'nun o koşusu olmasa Dortmund'un çabaları boşa gidebilirdi. Bu yüzden takım arkadaşlarının övgüsü de coşkuluydu. Golü atan Beier, Prime Video mikrofonuna, "Topu sürerek ileri çıkışı ve vücudunu kullanışı inanılmaz. Bunu gerçekten çok iyi yaptı" dedi. Beier, Gadou'nun "inanılmaz bir hızla ileri atılıp iki rakibini geride bıraktığını ve ardından bana iyi bir pas verdiğini" söyleyerek bunu "dünya çapında bir hareket" diye nitelendirdi ve ekledi: "Ben de topu ağlara gönderdim."

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Dortmund kalecisi Gregor Kobel de "Gadou'nun golümüze yol açan harika bir bireysel performansıydı" dedi. Dortmund kaptanı ve Gadou'nun stoperdeki takım arkadaşı Nico Schlotterbeck ise "İlk dokunuşu inanılmaz, sonrasında da ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

BVB açısından küçük bir sorun var: Gadou'nun savunmada da çok etkileyici olduğu bu Arsenal maçından sonra , Premier Lig'in üst düzey takımları da PSG, Red Bull Salzburg ve son olarak Dortmund'da yetişen bu savunmacının özellikleriyle Premier Lig'deki bir üst düzey takım için biçilmiş kaftan olduğunu fark etmiş olmalı. BVB'ye bonservisi 25 milyon euroya kadar mal olabilecek Gadou, Dortmund'un isteyeceğinden daha erken ayrılabilir.

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BVB'nin direncini göstermek kolay değil

Çünkü Londra'daki bu beraberlikten sonra iyice anlaşılmış olmalı ki BVB'de güçlü bir takım oluşuyor. Örneğin henüz 21 yaşındaki Jobe Bellingham, bu sezon düzenli oynayan ve maçların sonucuna etki eden bir futbolcu hâline geldi. Gadou gibi 19 yaşında olan Konstantinos Karetsas da tamamen iyileştiğinde yeniden göz dolduracaktır. Londra'da neredeyse sahanın her yerinde olan ve sık sık değeri yeterince bilinmeyen Daniel Svensson ise henüz 24 yaşında. Bu takımda uzun süre birlikte oynamasını görmek isteyeceğimiz pek çok futbolcu var.

Öte yandan bugün de işler pek kötü gitmiyor. En azından sonuçlara ve bu sonuçların nasıl alındığına bakınca öyle. Niko Kovac yönetimindeki Dortmund'un oynadığı futbolun çoğu zaman göz alıcı olmadığı ne yeni bir tespit ne de tartışmalı bir gerçek. Ancak Dortmund bu sezon, çoktan kaybedildiği ya da artık çevrilemeyeceği düşünülen maçlardan o kadar çok puan çıkardı ki bunun tesadüf olması mümkün değil.

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BVB, Arsenal deplasmanında kendini bir kez daha aştı. Nico Schlotterbeck'in yerinde bir ifadeyle "uykulu" diye nitelendirdiği felaket gibi ilk 15-20 dakikanın ardından Dortmund'un geri dönüşü gerçekten etkileyiciydi. Bu, hem büyük direnç hem de özgüven gerektiriyor. Takım olarak 20 dakika boyunca top yüzü görmeyip ardından, Schlotterbeck'in söylediği gibi, "yoğunlukla" Avrupa'nın en güçlü ve istikrarlı takımlarından birinin direncini kırıyorsunuz. Üstelik Arsenal o ana kadar evinde hiç puan kaybetmemişti.

Elbette 1-1'lik skor Gadou ve Beier'in iki çok güçlü bireysel hamlesi sayesinde geldi. Ama böyle bir başlangıcın ardından Gadou'nunki gibi bir koşuyu ancak kendinize ve özellikle takımınıza inanıyorsanız yapabilirsiniz. Aynısı Beier için de geçerli. O ana kadar maçta hiçbir şey istediği gibi gitmemişti. Hatta sadece birkaç dakika önce Daniel Svensson'un çok iyi ortasına dokunamamıştı. Koşu hâlindeyken ayağının içiyle doğrudan vurmak yerine topu ille de ayağının dışıyla kontrol etmek istemişti.

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BVB zirve takımı gibi puan topluyor, Bayer Laterkusen'in şampiyonlarını bile hatırlatıyor

BVB yalnızca geçen pazar, Bayern'in cumartesi günkü beraberliğinin ardından liderliği ele geçirmek için kazanmak zorunda olduğu baskı dolu maçı başarıyla atlatmadı. Aynı zamanda belirgin bir performans artışı ve cesur bir ikinci yarı sayesinde, sonuçta biraz da şansın yardımıyla, güçlü Arsenal'den bir puan kopardı.

Üstelik Dortmund bu sezon pek çok maçın sonucunu son bölümde lehine çevirdi. BVB bir zirve takımı gibi oynamıyor olabilir ama bir zirve takımı gibi puan topluyor.

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O dönem bu durum çok daha belirgin olsa da 2023/2024 sezonunu hatırlatıyor. Bayer Leverkusen tüm kulvarlarda uzatma dakikalarında 13 gol atmış, önce "Son Dakikakusen" diye anılmaya başlanmış, ardından Almanya şampiyonu olmuştu. BVB ise şimdiye kadar belirleyici golü uzatma dakikalarında yalnızca Almanya Kupası'nda Werder Bremen'i 3-2 yendiği maçta attı. Ancak Dortmund, tüm kulvarlarda ikinci yarıdaki performansını yükselterek şimdiden yedi kez bir tür geri dönüşe imza attı. Buna, Fabio Silva'nın 89. dakikada attığı ve hak edilmiş sayılabilecek golle 2-2'yi getirdiği Bayern Münih maçı ile Arsenal karşılaşması gibi büyük maçlar da dahil. Teknik direktör Niko Kovac ayrıca Stuttgart'a karşı 1-0 kazanılan maçta sonradan asist yapan Jobe Bellingham'ı, Almanya Kupası'ndaki Bremen galibiyetinde ise sonradan golü atan Marcel Sabitzer'i oyuna alarak iki kez galibiyeti getiren hamleyi yaptı.

BVB son yıllarda sezonun ikinci yarısında hep daha iyi oynadı

Sezonun nasıl biteceğine dair tahminde bulunmak için elbette çok erken. Üstelik BVB'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekize girip play-off oynamadan eleme aşamasına ulaşmak için önündeki üç maçın muhtemelen en az ikisini kazanması gerekiyor. Ancak Dortmund geçmiş yıllardakine benzer bir performans sergilerse, sezonun ikinci yarısında hep ilk yarıdakinden daha iyi oynamıştı, kaçınılmaz olarak şampiyonluk yarışında yer alacak.

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Özellikle de BVB tarihinin en iyi sezonun ilk yarılarından birini geçirmeye doğru ilerlerken. Bayern bu sezon bir yandan çok baskın oynuyor, diğer yandan epeyce galibiyet fırsatını kaçırdı ve ayrıca çok sayıda sakatlıkla boğuşuyor .

Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şu anda ilk 24'teki takımlar