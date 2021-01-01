Joan Laporta'nın başkan seçilmesi Messi'yi Barcelona'da kalmaya ikna etti

Barceona'da eski başkan Joan Laporta'nın yeniden seçilmesi, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin geleceğine ilişkin soru işaretlerini giderdi.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Barcelona'da forma giydiği dönem boyunca ilk defa kulübün seçimlerinde oy kullanan Lionel Messi'nin desteklediği aday olan Joan Laporta'nın seçimi kazanması Arjantinli yıldızın takımda kalacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Yeni başkan Laporta da Messi'yi mutlu edecek sözleşme teklifi için kulübün mali problemlerini gözden geçirmeye başladı.

Messi'nin seçim sonrasında kendisini tebrik ettiğini belirten Laporta efsane isimle kısa bir süre sonra geleceğine ilişkin bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Messi'nin babası Jorge Messi'nin, Instagram'da seçimi Laporta'nın kazandığı haberini beğenmesi de iki taraf arasındaki ilişkilerin olumlu olduğu şeklinde yorumlandı.

Gençlere liderilk etmek istiyor

Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından kariyerini Katalan ekibinde sürdürme kararı alan Messi'nin bu kararında Ronald Koeman ile ilişkisinin her geçen gün gelişmesi de etkili olurken, Barcelona'nın gelecek sezon transfere önemli bir bütçe ayırarak yeniden iddialı bir konuma gelmeyi planlaması da bu kararda önemli rol oynadı.

Öte yandan 18 yaşındaki Pedri, Ansu Fati Ilaix Moriba'nın her geçen gün gelişerek önemli yıldız adayları haline gelmesi de Messi'yi heyecanlandıran bir başka faktör. Kendisini bu yeni yapılanmanın lideri olarak gören Messi genç oyuncularla önümüzdeki yıllarda önemli başarıların kazanılacağına inanıyor.

Alacaklılar beklemede

30 Haziran'a dek çeşitli finans kuruluşlarına ödemesi gereken 266 milyon euro borcu bulunan Barcelona'nın toplam borcuysa 1,2 milyar euro.

Başkan Laporta'nın yeni mesaisine ilk olarak geri ödeme tarihlerini görüşerek başlaması beklenirken, bu şartlar altında Messi'ye yapılacak yeni sözleşme teklifi de merak uyandırıyor.

Barcelona ile 2017'de imzaladığı sözleşmesine göre yılda garanti 122 milyon euro kazanan Messi'nin yeni teklifle yine takımın en fazla kazanan oyuncusu olmasıysa şimdiden kesin.

Feda diyebilir

Bu yaz kontratını tamamlayacak olan Messi'nin 39 milyon euroluk bir sadakat bonusu alma hakkı bulunurken, Arjantinli yıldızın yeni yönetimin elini rahatlatması için bu paradan vazgeçmesi de gündemde yer alıyor.

Son üç yılda Barcelona'ya reklam gelirleriyle birlikte 237 milyon euroluk katkı sağlayan Messi büyük maliyetine rağmen hala kulübün en önemli gelir kaynaklarından biri konumunda.

Jordi Cruyff dönüyor

Önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan Laporta'nın yönetim tarafında da önemli adımlar atması bekleniyor. Valencia'nın eski genel müdürü Mateu Alemany'nin Barcelona'da da benzer bir görev alması bekleniryor.

Kulübün efsane futbolcusu ve teknik direktörü Johan Cruyff'un bir dönem Barcelona forması da giyen oğlu Jordi Cruyff'un da sportif direktör olarak kulübe dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Daha önce uzun süre Maccabi Tel Aviv'de sportif direktörlük ve teknik direktörlük yapan Hollandalı futbol adamı şu anda Çin Süper Ligi takımlarından Shenzhen'i çalıştırıyor.