Joan Laporta'dan Barcelona'ya saha içi müdahalesi

Katalan kulübünün başkanı üst üste alınan iki beraberliğin ardından Ronald Koeman'ın 3-5-2'den vazgeçmesini istedi.

La Liga'da önce Atletico Madrid ile ardından da Levante ile berabere kalan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Barcelona'da başkan Joan Laporta takımın içinde bulunduğu durumdan dolayı hissettiği memnuniyetsizliği gizlemedi. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile bir araya gelen Laporta'nın hayal kırıklığını ifade ettiği öğrenildi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre sezon sona erene dek Koeman'ın önümüzdeki sezon göreve devam edip etmemesi yönünde herhangi bir karar almayı düşünmeyen başkan Laporta, alınan kötü skorlara rağmen Koeman'ın geçiş döneminde takıma yaptığı liderliğe saygı duyuyor. Kulübün ekonomik problemleri de Laporta'yı zorluyor.

Yönetim 3-5-2'yi istemiyor

Koeman ile yolların ayrılması halinde tecrübeli teknik direktörün devam eden bir yıllık kontratını karşılamak zorunda olan Barcelona yönetimi, boşta teknik direktör piyasasını da yakından takip ediyor. Koeman'a duyduğu saygıya rağmen onu göreve getiren kişinin kendisi olmaması nedeniyle yeterince benimsemeyen Laporta'yı zor bir seçim bekliyor.

Öte yandan Mundo Deportivo'da yer alan habere takımın sahaya yansıttığı oyundan da memnun olmayan başkan Joan Laporta, Koeman ile gerçekleştirdiği görüşmede takımın son dönemde sahaya yansıttığı 3-5-2 dizilişinden vazgeçmesini istedi. Koeman'ın bu sistemin Barcelona'yı hücumda sınırladığını düşünen Barcelona yönetiminin bu talebi sonrası atacağı adım ise merak konusu oldu.

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