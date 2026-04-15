Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından öfkeli ve muhtemelen yeniden UEFA'ya başvuracak

FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından kulübün UEFA'ya yeniden şikayette bulunacağını açıkladı. Kulüp geçen hafta da bir şikayette bulunmuştu, ancak bu şikayet Avrupa Futbol Federasyonu tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirildi.

FC Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki ilk maçın ardından Katalanlar, UEFA'ya resmi bir şikayette bulundu. Şikayetin nedenleri? Bunlar arasında, merkez savunma oyuncusu Pau Cubarsí'nin Julián Álvarez'e yaptığı faulün ardından gördüğü kırmızı kart ve Marc Pubill'in bariz eliyle oynadığı pozisyonda penaltı verilmemesi yer alıyor.

Kulüp dört önlem talep etti. Barcelona, kritik anda hakem ile VAR arasındaki iletişimi incelemek istedi. Ayrıca kulüp üç önlem daha talep etti: hakem István Kovács hatasını kabul etmeli, Kovács cezalandırılmalı ve VAR Christian Dingert de cezalandırılmalıydı.

Pazartesi günü UEFA, sunulan itiraz hakkında kararını açıkladı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, itirazı kabul edilemez buldu ve bu nedenle davaya devam edilmeyecek.

Ancak LaLiga'nın şu anki liderinin başkanı bu konuyu burada bırakmayacak gibi görünüyor. "Bunu kabul edemeyiz. UEFA'ya zaten bir şikayet sunduk ve sanırım bir tane daha sunacağız," dedi Laporta.

"Gidiş maçında Cubarsí, sarı kartlık bir faul olmasına rağmen kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Dönüş maçında da Eric'e aynı şey oldu. İkisi de kırmızı kartlık faul değildi. Ferran'ın golü geçerliydi, Olmo'ya penaltı verilmeliydi ve Fermin'e yapılan faul kabul edilemez," diye şikayet etti Barça'nın başkanı.

"Bize yaptıkları şey, kabul edebileceğimiz ve öylece görmezden gelebileceğimiz bir şey değil," diye konuştu 63 yaşındaki İspanyol iş adamı.