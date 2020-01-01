Joan Laporta: Pep Guardiola'yı Barcelona'nın başına geri getirmek istiyorum

Barcelona'da gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi adaylığını açıklayan eski başkan Laporta, teknik direktör adayının ise Guardiola olduğunu söyledi.

'nın eski başkanı Joan Laporta, gelecek yıl bir kez daha kulüp başkanlığına aday olacağını ve takımın başına yeniden Pep Guardiola'yı getirmek istediğini açıkladı.

TV3' e konuşan Laporta, "Guardiola'nın geri gelmesini çok isterdim, ama bu tabii ki onun alması gereken bir karar. Doğru zamanda, 2021 yılında Barcelona'nın teknik direktörü olması gerektiğini düşündüğümüz kişiyle görüşmelere başlayacağım" dedi.

Katalan ekibinin eski oyuncusu Xavi Hernandez'in de bir başka seçenek olduğunu belirten Laporta, "Xavi zaten bir teknik direktör, futbol için yaşıyor ve karar vermesi gereken kişi de o. 2021'de hâlâ Xavi'nin beraber oynadıkları futbolcular takımda olacak. Dolayısıyla eski takım arkadaşlarına liderlik etmeye hazır olup olmadığını düşünmesi gerekecek ve bu hiç kolay bir iş değil" ifadelerini kullandı.