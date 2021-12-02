Joan Laporta: Ousmane Dembele Barcelona'ya daha fazlasını vermeli

Barcelona Başkanı Joan Laporta Katalan ekibine transfer olduğu günden bu yana beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Ousmane Dembele'nin geleceğini masaya yatırdı.

Laporta, Xavi'nin planlarında önemli yer tuttuğu bilinen Fransız oyuncunun kontratının sona ermesine rağmen takımda kalacağına inandığını söyledi.

Laporta ne söyledi?

TV3'e yaptığı açıklamada Barcelona'nın maddi durumunu Lionel Messi'yi kaybettiği geçtiğimiz yaza nispeten toparladığını belirten Laporta, maaş bütçesi probleminin ise devam ettiğini söyledi:

"Transfer piyasasına girdiğimizde maaş bütçemizin çok düşük olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

"Öncelikle bu bütçeyi yukarıya taşımalıyız. Bunu yapmanın yolu da bazı oyuncuların takımdan ayrılmasından geçiyor.

"Kısacası takımdan ayrılan oyuncular olmazsa, yeni oyuncuların katılması çok zor olacak.

"Xavi'nin kadroyu şu ana dek olduğundan daha iyi kullanacağına eminim. Kulübe umut ve coşku getirdi ve soyunma odasındaki atmosfer daha iyiye gidiyor.

"Dembele'ye gelince, bizimle kalmasını istiyoruz ve burada kalırsa takımın en önemli oyuncularından biri olacağını düşünüyoruz.

"Dembele Barcelona'ya şu ana kadar verdiklerinden çok daha fazlasını verebilir."

Daha fazla okuma