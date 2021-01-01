Joan Laporta: İsim verme tuzağına düşmeyeceğim

Barcelona'da başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Joan Laporta, kazandığı takdirde yıldız isimleri takıma getirecek güce sahip olduğuna inanıyor.

'nın eski başkanlarından ve kulüpte 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimine adaylığını koyan Joan Laporta, birçok başkan adayı gibi potansiyel transfer listesini paylaşmayacağını söyledi.

Başkan olması halinde yıldız isimleri takıma kazandıracağına inandığını söyleyen Laporta, "Projem hazır ancak isim verme tuzağına düşmeyeceğim. Tüm menajerler beni arıyor. Başkan olmamı istediklerini biliyorum ama onlarla şu anda oyuncular veya antrenörler hakkında konuşmuyorum." şeklinde konuştu.

Haberin devamı aşağıda

Ayrıca Barça'nın etkisinin son yıllarda azaldığını belirten Laporta, "Barcelona, İspanya Futbol Federasyonu, FIFA, LA Liga, UEFA gibi organlardaki ağırlığını kaybetti. Güvenirliği yeniden kazanmalıyız. Futbolu etkileyen karar alma süreçlerinde varlığımız olmalı." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

'da 18. haftaya girilirken 2 maç eksiği bulunan Barcelona topladığı 25 puanla 6. sırada yer alıyor.