Barcelona Başkanı Joan Laporta, son El Clasico yenilgisinin duygusal etkisi hakkında konuşarak Real Madrid karşısında alınan mağlubiyeti kulüp için ciddi bir darbe olarak nitelendirdi. Ancak Laporta, ezeli rakipleri karşısındaki bu yenilgiye rağmen büyük kupalar kazanma hedeflerinden vazgeçmediklerini vurguladı.

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El Clasico yenilgisinin etkilerini değerlendirdi

Laporta, pazar günü Madrid'e karşı alınan yenilginin kulüp taraftarları için ağır bir darbe olduğunu kabul etti. Ancak takımın bu sezonki hedeflerine hâlâ ulaşabileceğine inanıyor. Londra'daki Ballon d'Or töreni öncesinde konuşan başkan, Barcelona'nın sahada alışıldık taktik üstünlüğünü kurmakta zorlandığı bu kritik karşılaşmada yaşanan güçlükleri değerlendirdi.

“Pazar günkü yenilgi ağır bir darbeydi ama beklentilerimiz değişmedi. Takım, çok çabuk toparlanan çok genç oyunculardan oluşuyor. Kendi oyunumuzu oynayamadık ama hâlâ ilk sıradayız,” dedi Laporta. Bu açıklamayı Marca aktardı.

Laporta, derbi yenilgisine rağmen sakinlik çağrısı yaptı

Başkan, mevcut kadronun gençliğini bir güç olarak gördüğünü belirterek oyuncuların derbi yenilgisini geride bırakacak dirence sahip olduğunu ifade etti. Performans beklentilerin altında kalsa da Laporta'nın mesajı paniğe kapılmak yerine yola devam etmekti. Yeni teknik yönetim altında umut verici başlayan bir sezonu tek maçın belirlemeyeceğini vurguladı.

“Siz de teknik direktörümüz de maçı çok iyi analiz ettiniz. Kilit oyuncularımızı marke ettiler. Ama bu bir sürat koşusu değil, maraton; devam etmeliyiz. Hâlâ ilk sıradayız,” dedi.

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Hansi Flick'in futbol anlayışına tam güven

Laporta'nın iyimserliğinin temelinde, Barcelona için ideal teknik direktör olarak nitelendirdiği Hansi Flick'in çalışmaları var. Başkan, Flick'in kulübün köklü ilkelerine bağlı kalırken bunları modern yaklaşımlarla birleştirmesinin, bu yılın başlarında göreve getirilmesinin başlıca nedeni olduğunu açıkladı. Alman teknik direktör, Barcelona taraftarlarının geleneksel beklentilerini daha doğrudan ve dikine bir hücum anlayışıyla bir araya getirmeyi başardı.

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“Flick, Barcelona için ideal teknik direktör. Bize özgü futbol tarzını anlıyor. Hansi'yi savunduğu felsefe nedeniyle seçtik: Çok sevdiğimiz, dikine oynanan bir futbol. La Liga'yı üst üste iki yıl kazandık. Bu yıl da hem ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz,” diye açıkladı Laporta.

Avrupa hedefleri ve taktik kimlik

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak yönetim kurulunun başlıca önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. Kupa birkaç sezondur kulübün erişimi dışında kaldı. Laporta, Flick'in takıma aşıladığı taktik disiplinin, özellikle de ileride kurulan agresif savunma hattı ve aralıksız presin, Avrupa futbolunun en iyileriyle yeniden rekabet etmenin anahtarı olacağına inanıyor.

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“Şimdiye kadar kazanamadığımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanma düşüncesi bizi çok heyecanlandırıyor. Flick'in futbolu üç P'ye dayanıyor: topa sahip olma (possession), pozisyon alma (positioning) ve pres (pressing),” diyerek sözlerini tamamladı Laporta.