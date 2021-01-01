Joan Laporta: Cristiano Ronaldo'yu Ronaldinho için kabul etmedik

Joan Laporta, Barcelona'da başkanlık yaptığı dönemde menajerlerin Cristiano Ronaldo önerisini kabul etmediklerini açıkladı.

'nın eski başkanlarından ve yeni yapılacak seçimlere adaylığını koyan Joan Laporta, başkanlık yaptığı dönemde Ronaldo'nun Barça'ya önerildiğini söyledi.

Iniestazo'ya konuşan Laporta, Ronaldinho'ya yatırım yaptıkları için menajerlerin Cristiano Ronaldo teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

Barça'nın başkan adayı, "Ronaldinho ve Rafa Marquez ile masadaydık. Marquez'in menajerlerinden biri bize 'yu önerdi. Ronaldo o sırada Sporting'de oynuyordu. Menajer, Ronaldo için ile 19 milyon euro'ya anlaştıklarını ancak 17 milyon euro'ya bize satmak istediklerini söyledi. O zamanlar Ronaldinho'ya yatırım yapmıştık. Cristiano yapabileceğinden çok daha iyi işler yaptı ve çemberin dışına çıktı. Biz ise yeni bir teklife açık değildik bu yüzden onu reddettik. Pişman değilim." şeklinde konuştu.