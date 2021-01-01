Joan Laporta Barcelona'da başkanlık koltuğuna oturmak için 124 milyon euro bulmak zorunda

Barcelona'da merakla beklenen seçimi kazanan Joan Laporta'nın görevi devralabilmesi için 124 milyon euroluk teminat bulması gerekiyor.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Sport'ta yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde yapılan kongreyle Barcelona başkanı seçilen Joan Laporta'nın göreve başlaması için önünde önemli bir maddi engel bulunuyor.

Barcelona'nın kulüp tüzüğü ve İspanya'da yer alan spor yasasına göre kulübün bütçesinin yüzde 15'i değerinde bir teminat sunması gereken Laporta yönetiminin 10 gün içerisinde 124 milyon euroluk kaynak bulması gerekiyor. Seçim sürecinde 35 milyon euroluk teminat sunan Laporta ve yönetimi şu anda yönetimi devralabilmek için kaynak arayışında bulunuyor.

Başkan seçildiği andan bu yana Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi büyük isimleri Barcelona'ya kazandıracağı öne sürülen Laporta'nın şimdi bu oyuncuların bonservis bedeline yakın bir bedeli sadece başkanlık koltuğuna oturabilmek için bulması gerekiyor.

Kaynak bulunamazsa seçimler tekrarlanacak

İspanya'da spor kulüplerinin sorumsuzca yöneten yönetimler tarafından borç içinde bırakılmaması için 1990'dan bu yana geçerli olan yasa, büyük kulüplerin bütçelerinin artmasıyla birlikte yönetim kurullarını zorlayacak bir durum haline geldi.

İspanyol finans şirketleri Banco Sabadell ve JB Capital ile çözüm için sıklıkla bir araya gelen Laporta, gerekli olan miktarı bulamazsa Barcelona'da seçimler tekrarlanacak. İspanya'da gündeme oturan bu durum yasa tasarısını da tartışmaya açtı. Birçok futbolsever teminat garantisinin verilen oylardan ve dolayısıyla demokrasiden daha önemli görülmesini eleştirdi.